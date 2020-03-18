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Александр Ткаченко призвал OTT / VOD-платформы и медиагруппы поддержать украинцев в период карантина

от Telekritika
От Telekritika 641
Главная Диджитал Александр Ткаченко призвал OTT / VOD-платформы и медиагруппы поддержать украинцев в период карантина

Сейчас формируется полный перечень инициатив, который будет передан в Минкультуры.

18 марта, по инициативе Александра Ткаченко, председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, представители крупнейших украинских OTT и VOD-платформ, а также медиагруппы, собрались в рамках онлайн-конференции, чтобы обсудить как индустрия может ответить на вызовы и выработать стратегию и принципы работы в условиях карантина. В частности, Александр Ткаченко призвал их открыть (или частично открыть) контент на период карантина. Об этом сообщила пресс-служба Ткаченко.

Участниками встречи стали MEGOGO, Divan.TV, Oll.TV, 1+1 Video, sweet.tv, youtv, TENET, Omega.TV, Kyivstar.TV, «Воля», а также Star Light Media, 1+1 media и «Медиа Група Украина».

«Благодарен, что коллеги ставят своих пользователей на первое место и делают все возможное, чтобы поддержать их. В условиях карантина мы должны объединить граждан, которые остаются дома. С начала карантина трафик на платформы увеличился на 10-15%, а значит они, как и ТВ-каналы, должны транслировать официально подтвержденные новости о ходе пандемии, а также создать специальные бесплатные и льготные пакеты для украинцев на срок действия карантина. Со своей стороны, буду способствовать, чтобы работу платформ поддержало государство», –  отметил Александр.

Сейчас формируется полный перечень инициатив, который будет передан в Министерство культуры Украины. Также участники онлайн-обсуждения будут сконтактированны с представителями Министерств культуры и здравоохранения Украины для оперативного обмена информацией.

Фото: Александра Йорк

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