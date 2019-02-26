🚦 Ofcom рассказал, как будет лицензировать вещателей в связи с Brexit

В настоящее время директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах (AVMSD) обеспечивает основу для системы лицензирования вещания Ofcom. Принцип «страны происхождения» AVMSD позволяет телевизионным вещателям и поставщикам видео по запросу передавать услуги по всему ЕС, при условии, что они соответствуют правилам страны, которая имеет юрисдикцию над услугой. В случае несогласованного Brexit Великобритания больше не будет участником AVMSD и окажется классифицирована как «третья страна». Об этом сообщает TBIvision.

Правительство Великобритании в настоящее время планирует изменения законодательных норм, которые будут применяться к вещанию в Великобритании со дня Brexit по сценарию «без сделки», и Ofcom подготовил новые лицензии, отражающие эти нормы.

Поправки правительства к соглашениям о лицензировании вещания предполагают, что любой телеканал, который представлен в Electronic Programme Guide Великобритании, должен быть лицензирован и регламентирован в Великобритании.

Телеканалы, которые базируются в Великобритании и осуществляют трансляции в другую страну, на территории которой действует Европейская конвенция о трансграничном телевидении (ECTT), будут регулироваться в соответствии с положениями ECTT.

ECTT предшествует AVMSD и позволяет свободный обмен телевизионными услугами между странами, которые являются ее участниками, предлагая аналогичный принцип страны происхождения. Однако ECTT не покрывает сферу VOD-сервисов.

Большая часть Европы поддерживает ECTT, однако ряд государств-членов ЕС не приняли ее: Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Швеция.

В заявлении Ofcom говорится: «Мы ждем отзывов о новых лицензиях, которые будут выдаваться всем телевизионным лицензируемым контент-сервисам (TLCS), цифровым телевизионным программам (DTPS) и дополнительным услугам цифрового телевидения (DTAS) после Brexit, в случае отсутствия соглашения».

Ранее сообщалось о том, что компания Discovery из-за Brexit подала заявки на получение новых лицензий на вещание в Нидерландах для своего портфеля платных телеканалов в ЕС. При этом компания уверяла, что сохраняет за собой крупный вещательный хаб в Великобритании, в главном лондонском офисе компании остается работать более 1 тыс. человек. Холдинг также сохранит лицензии Ofcom на свои 16 каналов в Великобритании и свои доли в британских компаниях UKTV, All3 Media и PlaySports Group.

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