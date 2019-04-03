⛔ Одесский оператор выиграл суд у обслуживающей компании по доступу к высоткам

12 марта 2019 года Юго-западный суд Одессы принял сторону оператора «Реноме сервис» в споре с обслуживающей компанией по доступу к высоткам. Суд подтвердил решение первой инстанции от 3 января, которым Фемида обязала обслуживающую компанию предоставить технические условия по доступу к высоткам и подписать договоры с оператором о доступе к инфраструктуре зданий. Эту информацию со ссылкой на решение суда распространил Союз кабельного телевидения Украины, в который входит оператор «Реноме сервис».

Суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Комбинат коммунальных услуг "Гарант"» (далее – «Гарант»), которое является хозяйственным предприятием, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги в нескольких многоэтажках, куда пытался зайти оператор «Реноме сервис» (ООО «Реноме сервис») с целью предоставления телекомуслуги. «Реноме сервис» письмом от 27 апреля 2018 года по адресу «Гаранта» направил проект договора о доступе к инфраструктуре объектов домов, которые обслуживает компания, но получил отказ. В «Гаранте» сослались на вступление в силу с 10 июня 2018 закона «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которому, «Гарант» не имеет полномочий от владельцев квартир на заключение договора о доступе к инфраструктуре высоток. Оператор считает такой отказ безосновательным.

После того как ни дальнейшая переписка сторон, ни рекомендации административной коллегии Одесского областного территориального отделения Антимонопольного комитета (далее – АМКУ), полученные оператором 17 октября 2018-го, о прекращении «Гарантом» действий, содержащих признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, не привели оператора у желаемому результату, он обратился с иском в суд. Третьим лицом выступил АМКУ – в Комитете полностью поддержали позицию оператора по делу, указав на то, что «Гарант» имеет признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке предоставления услуг доступа для предоставления телекоммуникационных услуг этим высоткам.

Оператор опроверг доводы «Гаранта» об отказе – согласия всех собственников квартир в домах на использование мест общего пользования для проведения кабелей и размещения линейного оборудования не требуется

В суде оператор сослался на закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей», который регулирует отношения операторов и обслуживающих компаний. Оператор опроверг доводы «Гаранта» об отказе – согласия всех собственников квартир в домах на использование мест общего пользования для проведения кабелей и размещения линейного оборудования не требуется. «Гарант» не является собственником высоток и не имеет права доступа к инфраструктуре домов. «Гарант» – лишь эксплуатационная компания, которая предоставляет услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий потребителям.

Коллегией судей был установлен факт заключения «Гарантом» ранее аналогичного договора о доступе к элементам инфраструктуры с другим оператором, что, по мнению коллегии, свидетельствует о «непоследовательности действий ответчика и противоречивости его правовой позиции по вопросам наличия полномочий на заключение подобных договоров».

Напомним, закон «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей» вступил в силу в июне 2017 года. Его целью, в частности, было урегулирование отношений между собственниками многоэтажек и операторами телекоммуникаций. Впоследствии были утверждены предусмотренные настоящим законом Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта строительства и Методика определения платы за доступ к элементам инфраструктуры объекта строительства. Однако введение правил и методики до сих пор не урегулировало ряд вопросов, в частности, определение собственника, с которым заключается договор по доступу, правильное определение размера платы за доступ и установление ответственного лица за непредоставление доступа.

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