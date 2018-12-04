⚡ Ocean Media заявил о заключении соглашения со StarLightMedia
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⚡ Ocean Media заявил о заключении соглашения со StarLightMedia

от Telekritika
От Telekritika 44
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Новосозданный сейлз-хаус Ocean Media заявил о заключении договора на продажу рекламного времени с телеканалами, входящими в телегруппу StarLightMedia. Об этом сообщает пресс-служба сейлера.

Новосозданный сейлз-хаус Ocean Media заявил о заключении договора на продажу рекламного времени с телеканалами, входящими в телегруппу StarLightMedia. Об этом сообщает пресс-служба сейлера.

Соглашение подписано сроком на один год. «Мы завершили переговоры между новосозданной компанией Ocean Media и каналами ICTV, СТБ, “Новый канал” подписанием договоров, которые позволяют нам предоставлять услуги по размещению прямой рекламы наших клиентов на этих каналах. Наши полномочия ограничиваются рекламными блоками. Пока договоры подписаны только на один год. Команда Ocean Media готова финализировать соглашения с клиентами, которые хотят воспользоваться преимуществами ранних переговоров», – комментирует Андрей Партыка, генеральный директор сейлз-хауса Ocean Media.

Как писала «Телекритика», 18 октября Андрей Партыка ушел с поста гендиректора сейлз-хауса StarLight Sales группы StarLightMedia вместе со своей командой. Тогда же стало известно о том, что он возглавил новосозданный сейлер Ocean Media. Структуры StarLight Sales теперь нет в рамках телегруппы.

Фото: Ocean Media

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