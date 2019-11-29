Общеукраинские провайдеры за сентябрь блокировали более 400 санкционных сайтов

«Лаборатория цифровой безопасности» опубликовала данные о провайдерах, которые блокировали наибольшее количество сайтов из санкционного списка в сентябре. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Замеры проводились по 461 сайту у 58 провайдеров во всех регионах Украины. Таким образом, более 400 санкционных сайтов в сентябре 2019 блокировались такими общеукраинскими интернет-провайдерами:

«Киевстар»;

«Воля»;

«Датагруп»;

GTU Network (Криворожский провайдер);

Freenet (Ивано-Франковский провайдер);

При этом наименьшее количество сайтов продолжают блокировать провайдеры Днепра. Так, всеукраинский провайдер «Киевстар» блокирует в Днепре меньше сайтов, по сравнению с другими городами, где проходили проверки.

Некоторые украинские провайдеры вовсе не блокировали такие российские платформы как: «Одноклассники», mail.ru, yandex.ru, которые входят в топ-25 самых посещаемых в Украине.

К примеру, в течение сентября сайт «Одноклассники» был доступен у отдельных провайдеров Одессы, Винницы и Запорожья. У этих же провайдеров, а также одного ужгородского, был доступен и почтовый сервис mail.ru.

При этом поисковик «Яндекс» был доступен у отдельных провайдеров Черкасс, Днепра, Черновцов, Харькова, Винницы, Сум, Херсона, Ровного, Кривого Рога, Одессы и Луцка.

Соцсеть «ВКонтакте» в течение сентября оставалась недоступной у всех провайдеров, которые принимали участие в исследовании.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!