Общественный вещатель считает, что реклама телемагазинов лучше рекламы Юрия Бойко

Общественный вещатель отказал кандидату в президенты Юрию Бойко в размещении политической рекламы, указав на ее недостоверность. И это в то время, когда с ноября 2018 вещатель начал активно транслировать на канале «UA:Перший» телемагазины ювелирных украшений, к достоверности информации которых вопросов у его не возникает. Вещатель обнародовал заявление, в котором опроверг сообщение на официальном сайте «Оппозиционной платформы "За жизнь"» о том, что НОТУ осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Юрия Бойко.

Сообщение политической силы вещатель называет «манипулятивным и недостоверным», по его словам, утверждения политсилы «не соответствуют действительности и являются абсолютно ложными». Политсила обращалась с просьбой о размещении 5 роликов политической рекламы Юрия Бойко. НОТУ акцентирует на том, что не отказала кандидату в размещении рекламы, а только обратила внимание «на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить данные нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире».

Причиной возвращения материалов на доработку стали фигурирование флага Украины в ролике, а также утверждение о росте заработков действующего президента. «После просмотра предоставленных видеоматериалов, юристы НОТУ выдвинули ряд замечаний, которые частично были учтены. Так, в нескольких рекламных роликах наряду с флажками политической силы фигурирует флаг Украины, а, в соответствии со ст. 8 Закона Украины “О рекламе” использование государственной символики в рекламе запрещено. Еще один ролик приводит манипулятивную информацию о том, что президент разбогател в десятки раз. Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента, что прямо запрещено ч. 5. ст. 64 Закона Украины “О выборах Президента Украины”. Юристы ОАО “НОТУ” в электронной переписке с Оппозиционной платформой поинтересовались также наличием разрешений от всех лиц, изображение которых использовано в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены НОТУ вместе с упомянутыми роликами. Гражданский кодекс Украины прямо требует наличия таких разрешений», – говорится в релизе НОТУ.

У вещателя уверяют, что порядок и условия размещения политической рекламы для любого кандидата на пост президента в эфире телеканалов НОТУ одинаковы, как того требует закон. Размещение осуществляется на равных условиях, прозрачно. НОТУ расценивает появление заявления политсилы как «создание искусственного информационного повода с целью дискредитации Общественного». В связи с этим НОТУ требует опровергнуть «недостоверную информацию, размещенную на официальном сайте политической партии».

Напомним, ранее НОТУ публично сообщала, что отказывается от рекламы алкоголя и политической рекламы в период вне выборов, аргументировав это несоответствием стандартам общественного вещания. После принятия антикризисных мероприятий осенью прошлого года, телеканал «UA:Перший» с 6 ноября начал ежедневно транслировать телемагазин ювелирных изделий «Тюсо». Телемагазин, в частности, предлагал зрителям купить цепочку, покрытую «тремя слоями золота» и украшение с «марсианским топазом от бесплодия». Пресс-служба НОТУ тогда отказалась комментировать, как такая реклама вписывается в концепцию общественного вещателя.

Фото: НОТУ