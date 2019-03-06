Общественный вещатель считает, что реклама телемагазинов лучше рекламы Юрия Бойко
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Общественный вещатель считает, что реклама телемагазинов лучше рекламы Юрия Бойко

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Новости Общественный вещатель считает, что реклама телемагазинов лучше рекламы Юрия Бойко

Национальная общественная телерадиокомпания Украины погрязла в очередном скандале с политическим подтекстом.

Общественный вещатель отказал кандидату в президенты Юрию Бойко в размещении политической рекламы, указав на ее недостоверность. И это в то время, когда с ноября 2018 вещатель начал активно транслировать на канале «UA:Перший» телемагазины ювелирных украшений, к достоверности информации которых вопросов у его не возникает. Вещатель обнародовал заявление, в котором опроверг сообщение на официальном сайте «Оппозиционной платформы "За жизнь"» о том, что НОТУ осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Юрия Бойко.

Сообщение политической силы вещатель называет «манипулятивным и недостоверным», по его словам, утверждения политсилы «не соответствуют действительности и являются абсолютно ложными». Политсила обращалась с просьбой о размещении 5 роликов политической рекламы Юрия Бойко. НОТУ акцентирует на том, что не отказала кандидату в размещении рекламы, а только обратила внимание «на нарушения законодательства в предоставленных рекламных роликах и просила устранить данные нарушения для дальнейшей возможности размещения рекламы в эфире».

Причиной возвращения материалов на доработку стали фигурирование флага Украины в ролике, а также утверждение о росте заработков действующего президента. «После просмотра предоставленных видеоматериалов, юристы НОТУ выдвинули ряд замечаний, которые частично были учтены. Так, в нескольких рекламных роликах наряду с флажками политической силы фигурирует флаг Украины, а, в соответствии со ст. 8 Закона Украины “О рекламе” использование государственной символики в рекламе запрещено. Еще один ролик приводит манипулятивную информацию о том, что президент разбогател в десятки раз. Информация об увеличении доходов в десятки раз может расцениваться как распространение заведомо ложных сведений о кандидате на пост президента, что прямо запрещено ч. 5. ст. 64 Закона Украины “О выборах Президента Украины”. Юристы ОАО “НОТУ” в электронной переписке с Оппозиционной платформой поинтересовались также наличием разрешений от всех лиц, изображение которых использовано в рекламных роликах, ведь необходимые разрешения не были предоставлены НОТУ вместе с упомянутыми роликами. Гражданский кодекс Украины прямо требует наличия таких разрешений», – говорится в релизе НОТУ.

У вещателя уверяют, что порядок и условия размещения политической рекламы для любого кандидата на пост президента в эфире телеканалов НОТУ одинаковы, как того требует закон. Размещение осуществляется на равных условиях, прозрачно. НОТУ расценивает появление заявления политсилы как «создание искусственного информационного повода с целью дискредитации Общественного». В связи с этим НОТУ требует опровергнуть «недостоверную информацию, размещенную на официальном сайте политической партии».

Напомним, ранее НОТУ публично сообщала, что отказывается от рекламы алкоголя и политической рекламы в период вне выборов, аргументировав это несоответствием стандартам общественного вещания. После принятия антикризисных мероприятий осенью прошлого года, телеканал «UA:Перший» с 6 ноября начал ежедневно транслировать телемагазин ювелирных изделий «Тюсо». Телемагазин, в частности, предлагал зрителям купить цепочку, покрытую «тремя слоями золота» и украшение с «марсианским топазом от бесплодия». Пресс-служба НОТУ тогда отказалась комментировать, как такая реклама вписывается в концепцию общественного вещателя.

Фото: НОТУ

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