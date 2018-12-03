Общественный вещатель покинули два менеджера

Также из НОТУ ушла менеджер просветительского направления по работе с регионами, линейный продюсер программы «Культурная афиша здорового человека», ведущая видеоблога «Так а шо там Суспільне?» и креативный продюсер Наталья Кузьменко.

Об увольнении оба написали на своих Facebook-страницах.

«Полтора года пролетели незаметно, и вот пришло время прощаться с Общественным. Много всего было. Но в сухом остатке оставим факты. Мы запустили 9 программ: «Тема дня», «Світло», «До справи», «Сложный разговор», «Вечернее шоу с Юрием Марченко», «Своя земля», «Шахтерская смена» «Пліч-о-пліч», «По обіді шоу». Кроме того за командой Общественно-политического направления десятка два спецэфиров, марафонов, трансляций», – написал Сайчук, уточнив, что будет работать до конца декабря.

Наталья Кузьменко уволилась из «Общественного» 1 декабря: «Два сезона программы «Культурная афиша» и «Лайфхак українською», влоги «Такашотам Суспільне», куча спецпроектов, прямой эфир, договоры, акты и служебки – все не напрасно. Общественный вещатель должен финансироваться и развиваться дальше, потому что это единственное независимое медиа страны. Спасибо всем регионам за плодотворное сотрудничество, редакции образовательного вещания и общественно-политического за опыт и возможности», – отметила Кузьменко.

Причины увольнения оба менеджера не озвучили.

Напомним, в 2019-м госдотация НОТУ составит 1 млрд 100 гривен. В 2018 году НОТУ получила из госбюджета 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. В первом чтении бюджет НОТУ был урезан в пользу медицины (поправки нардепов от «Возрождение» Антона Яценко и Виктора Бондаря).

Фото: mediacast.tv