Общественный «Перший» стал вторым каналом, который отказался от аналоговых частот
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Общественный «Перший» стал вторым каналом, который отказался от аналоговых частот

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 44
Главная Новости Общественный «Перший» стал вторым каналом, который отказался от аналоговых частот

Телеканал «Перший» изъял из своей лицензии на эфирное аналоговое вещание частоты в 258 населенных пунктах. Тогда как частные общенациональные вещатели, кроме «Прямого», не спешат этого делать.

10 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал изъятие из лицензии на аналоговое вещание телеканала «Перший» аналоговых частот в 258 населенных пунктах. В аналоговой лицензии «Першого» остались аналоговые частоты в населенных пунктах на территориях, где «аналог» пока не отключен – Донбасс и территории на границе с Крымом (отдельные районы Херсонской области) и Россией (отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей).

В изначальном заявлении «Перший» хотел изъять 265 населенных пунктов, но Нацсовет попросила не изымать из лицензии 7 частот в Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях (Шостка, Великий Бурлук, Каланчак, Лазурное, Скадовск, Холмы и Чернигов).

Напомним, долг Национальной общественной телерадиокомпании Украины перед оператором аналоговых сетей (государственным Концерном РРТ) составляет примерно 100 млн грн, из-за чего оператор 25 сентября 2018 года отключил «Перший». Сначала в НСТУ планировали самостоятельно выключать эфирный аналог в мае прошлого года, мотивируя это отсутствием средств, но впоследствии от этого решения в «Общественном» отказались.

Как писала «Телекритика» ранее, 1 сентября 2018 года Концерн РРТ выключил аналоговое вещание всех общенациональных телеканалов, кроме «Першого», а также местных и региональных телеканалов, которые не имеют цифровых лицензий по всей территории Украины, за исключением Донбасса, границ с Крымом (отдельные районы Херсонской области) и Россией (отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей). Полное отключение «аналога» запланировано на 1 мая этого года.

Перед отключением аналога Нацсовет принял решение, которым признала аналоговые лицензии в регионах утратившими силу и обязал телеканалы изъять эти частоты из своих лицензий в месячный срок. Первым телеканалом, который подал заявление об изъятии из лицензии аналоговых частот, был канал «Прямой», 1 ноября Нацсовет удовлетворил его заявление. Спорные решения Нацсовета и распоряжения Кабмина по отключению аналога оспаривают в суде телеканалы группы «1+1 медиа». Из-за судебных процессов другие телеканалы проигнорировали требование Нацсовета и не изымали частоты из аналоговых лицензий в регионах. При этом остаются в силе разрешения Украинского государственного центра радиочастот на эксплуатацию аналоговых передатчиков в регионах.

Фото: pixabay

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