Общественный «Перший» стал вторым каналом, который отказался от аналоговых частот

10 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал изъятие из лицензии на аналоговое вещание телеканала «Перший» аналоговых частот в 258 населенных пунктах. В аналоговой лицензии «Першого» остались аналоговые частоты в населенных пунктах на территориях, где «аналог» пока не отключен – Донбасс и территории на границе с Крымом (отдельные районы Херсонской области) и Россией (отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей).

В изначальном заявлении «Перший» хотел изъять 265 населенных пунктов, но Нацсовет попросила не изымать из лицензии 7 частот в Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях (Шостка, Великий Бурлук, Каланчак, Лазурное, Скадовск, Холмы и Чернигов).

Напомним, долг Национальной общественной телерадиокомпании Украины перед оператором аналоговых сетей (государственным Концерном РРТ) составляет примерно 100 млн грн, из-за чего оператор 25 сентября 2018 года отключил «Перший». Сначала в НСТУ планировали самостоятельно выключать эфирный аналог в мае прошлого года, мотивируя это отсутствием средств, но впоследствии от этого решения в «Общественном» отказались.

Как писала «Телекритика» ранее, 1 сентября 2018 года Концерн РРТ выключил аналоговое вещание всех общенациональных телеканалов, кроме «Першого», а также местных и региональных телеканалов, которые не имеют цифровых лицензий по всей территории Украины, за исключением Донбасса, границ с Крымом (отдельные районы Херсонской области) и Россией (отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей). Полное отключение «аналога» запланировано на 1 мая этого года.

Перед отключением аналога Нацсовет принял решение, которым признала аналоговые лицензии в регионах утратившими силу и обязал телеканалы изъять эти частоты из своих лицензий в месячный срок. Первым телеканалом, который подал заявление об изъятии из лицензии аналоговых частот, был канал «Прямой», 1 ноября Нацсовет удовлетворил его заявление. Спорные решения Нацсовета и распоряжения Кабмина по отключению аналога оспаривают в суде телеканалы группы «1+1 медиа». Из-за судебных процессов другие телеканалы проигнорировали требование Нацсовета и не изымали частоты из аналоговых лицензий в регионах. При этом остаются в силе разрешения Украинского государственного центра радиочастот на эксплуатацию аналоговых передатчиков в регионах.

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