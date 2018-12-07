Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Власть», «Фаворитка», «Зеленая книга» и байопик о Леди Гаге «Звезда родилась». У них – по шесть номинаций, сообщает Hollywood Reporter.

Среди телесериалов лидирует «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» с четырьмя номинациями.

В категории «Лучший драматический фильм» представлены: «Черная пантера» (реж. Райан Куглер); «Черный клановец» (реж. Спайк Ли); «Богемская рапсодия» (реж. Брайан Сингер); «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (реж. Барри Дженкинс) и «Звезда родилась» (реж. Брэдли Купер).

В номинацию «Лучший режиссер» попали Брэдли Купер, Альфонсо Куарон, Питер Фаррелл (картина «Зеленая книга»), Спайк Ли, а также Адам Маккей (фильм «Власть»).

Среди номинантов на премию за лучший анимационный фильм – мультфильмы «Суперсемейка 2» режиссера Брэда Берда; «Остров собак» Уэса Андерсона; «Ральф против интернета» Фила Джонстона и Рича Мура. Кроме того, номинированы «Человек-паук: Через вселенные» а также японский мультфильм «Мирай из будущего» режиссера Мамору Хосоды.

Брэдли Купер попал и в число номинантов в категории «Лучшая мужская роль в драматическом фильме». В ней также – Уиллем Дефо, Лукас Хеджес, Джон Дэвид Вашингтон и Рами Малек.

В категории «Лучшая женская роль в драматическом фильме» номинированы Леди Гага, Николь Кидман, Гленн Клоуз, Розамунд Пайк и Мелисса Маккарти.

Среди лучших сериалов на премию претендуют «Американцы» (The Americans), «Телохранитель» (Bodyguard), «Убивая Еву» (Killing Eve), «Возвращение домой» (Homecoming) и «Поза» (Pose).

76-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 6 января в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес), в отеле Beverly Hilton.