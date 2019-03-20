📢 НТН запускает в прайме будней пять новых проектов

В понедельник, 25 марта, НТН запускает линейку проектов собственного производства, сообщает телеканал. Они будут выходить в будни в 19:30.

Неделю на НТН начинает постоянная программа журналистских расследований «Свідок. Агенти», а со вторника по пятницу будут идти следующие телепродукты: медицинский проект «Будьте здорові» (вторник), публицистический тележурнал «Вартість життя» (среда), социальное реалити «Правда життя» (четверг) и программа «Таємниці світу» (пятница).

В «Свідок. Агенти» с Еленой Ткаченко будут подниматься «актуальные проблемы, бытовые конфликты, касающиеся многих жителей Украины». «Какими бывают ситуации и как правильно их урегулировать? Журналисты «Свідок. Агенти» побывают в центре конфликтов, рассмотрят ситуации в разных ракурсах, расскажут, как найти мирное решение проблемы, либо к каким специалистам можно обратиться за помощью, если оппонент не настроен “на мировую”», – говорится в сообщении.

Медицинский проект «Будьте здорові» поможет людям, столкнувшимся с недугами, расскажет о важности действий, направленных на профилактику заболеваний, даст разъяснительную информацию о методах лечения и реабилитации, докторах и лекарствах. В программе также расскажут о последних достижениях медицины, актуальных темах здравоохранения, последствиях самолечения, проблемах питания и «тенденциях здорового образа жизни». Ведущая программы – Мария Пуговица. Гостями студии станут лучшие практикующие врачи Украины и люди, победившие болезнь.

Публицистический тележурнал «Вартість життя» о том, что происходит в обществе и в экономике Украины. «Финансовые вопросы, волнующие практически всех украинцев, финансовые проблемы, с которыми нам всем приходится ежедневно сталкиваться. Ведущий программы Ян Иванишин вместе с приглашенными экспертами ищет выход из сложившихся ситуаций и рассказывает о том, как справиться с трудностями, рассчитывая только на собственные силы», – сообщает телеканал.

Социальное реалити «Правда життя» обещает «уникальные рекомендации и советы на все случаи жизни, которые помогут сделать жизнь проще и безопаснее». «Как не попасться на уловки мошенников, как правильно вести себя во время пожара, что делать, если на дороге вам угрожает водитель-хам, как сохранить здоровье на приеме у косметолога, как спасти себя и окружающих во время чрезвычайной ситуации», – пишет НТН. Ведущий программы – Сергей Бурлаков; в передаче будут также приглашенные эксперты, с которыми планируется обсуждение всего вышеперечисленного.

Программа «Таємниці світу» расскажет «о том, как на самом деле все устроено в нашем мире». Ведущий Максим Синчуков «даст объяснение разным неоднозначным и загадочным событиям». «Истории о манипуляции нашим разумом, невероятные научные теории, эксклюзивные интервью, сенсационные факты. Почему погода стала опасной для человека, а вода стала смертельной? Почему кукла Барби – блондинка? Какие настоящие стандарты красоты? Верить ли суевериям и предрассудкам?»

Как воспримет такие программы аудитория канала, приученная к российским и американским детективам, покажут рейтинги.

Фото: НТН