НТН, К1 и «Индиго» нарушают квоту национального киноконтента, – Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 1 по 30 ноября 2018 года провел мониторинги эфиров 15 общенациональных телеканалов на предмет выполнения квоты национальных фильмов. Мониторинг регулятора не зафиксировал национальных фильмов на каналах К1 (ООО «Мульти Медиа Сервис») и «Индиго» (ООО «ТРК «Украина»). На канале НТН (ООО «Служба информации») квота национальных фильмов составила 9% общемесячного объема трансляции фильмопоказа.

Об этом Нацсовет сообщил в своем отчете за 2018 год, опубликованном на сайте ведомства. Регулятор отмечает, что информация о результатах мониторинга была направлена в Госкино «для соответствующего реагирования».

Ведомство напоминает вещателям о статье 15-2 закона «О кинематографии», которая определяет, что телерадиоорганизации, которые в соответствии с лицензиями осуществляют телевизионное вещание или многоканальное вещание с использованием радиочастотного ресурса, обязаны не менее 15% общего ежемесячного времени демонстрации фильмов осуществлять «демонстрацию национальных фильмов, других фильмов, произведенных субъектами кинематографии Украины, и произведений национального кинематографического наследия». Квота в 15% украинских фильмов в общемесячном кинопоказе установлена ​​до 1 января 2022 года, а после 1 января 2022 доля национальных фильмов должна вырасти вдвое и составить не менее 30% общего ежемесячного времени. Контроль за соблюдением квоты национального экранного времени осуществляет Госкино, мониторинг – Нацсовет. В законе не предусмотрены санкции за невыполнение этой квоты.

Квота в 15% украинских фильмов в общемесячном кинопоказе установлена до 1 января 2022 года, после 1 января 2022 доля национальных фильмов должна вырасти вдвое и составить не менее 30% общего ежемесячного времени.

Нацсовет также напоминает, что телеканалы должны подавать ежемесячно до 15 числа отчет в Госкино о своей деятельности, связанной с использованием «национального экранного времени» в течение прошлого месяца, согласно Положению о национальном экранном времени и его использовании субъектами кинематографии и телевидения. Этот документ был утвержден Кабинетом министров в редакции от 16 мая 2018 года. Положение, в частности, определяет термин «национальное экранное время» как суммарное время, в течение которого осуществляется демонстрация фильмов в предназначенных для этого помещениях (кинотеатрах, других кинозрелищных заведениях), каналами вещания телевидения, а также время полной или частичной демонстрации фильмов в тематических кинопоказах, телепрограммах и телепередачах).

При осуществлении мониторинга телеканалов у Нацсовета возникли проблемы со статусом фильмов совместного производства. Регулятор не зачислял фильмы, изготовленные украинскими производителями в копродукции с РФ. Что касается европейской копродукции в кино, ведомство указывает на статью 4 Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве, согласно которой такие европейские кинематографические произведения имеют льготы. В качестве примера регулятор приводит действующее на сегодня соглашение между Кабинетом министров и французским правительством о совместном производстве фильмов. Соглашение предусматривает, что фильмы, которые получили статус фильмов совместного производства, приравниваются к фильмам, которые имеют статус национального фильма в соответствии с законодательством государства каждой из сторон.

Отметим, Нацсовет принял отчет о своей деятельности в 2018 году на заседании 24 января. В соответствии с требованиями законодательства, регулятор ежегодно должен подавать отчет за прошлый год до 1 февраля на рассмотрение президента и Верховной Ррады, которые должны утвердить документ. Предыдущие два года отчет Нацсовета в парламенте формально утверждался Комитетом по свободе слова.

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