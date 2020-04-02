НСЖУ призывает обеспечить свободное передвижение прессы во время карантина

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призывает обеспечить беспрепятственное передвижение журналистов в условиях чрезвычайной ситуации. Текст обращения он опубликовал на Facebook, полную версию которого приводим ниже.

«Национальный союз журналистов Украины призывает органы местного самоуправления обеспечить возможность беспрепятственного передвижения журналистов по всей территории Украины, в том числе — свободное использование специальных маршрутов общественного транспорта. Наряду с медиками, коммунальщиками, правоохранителями, социальными работниками сегодня журналисты также выполняют важную работу.

В среду, 1 апреля, Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». В частности, в законе говорится: «Кабинету Министров Украины, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции, областным, Киевской городской государственным администрациям вместе с органами местного самоуправления при осуществлении мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины, обеспечивать беспрепятственное передвижение журналистов по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена ​​чрезвычайная ситуация».

В последние недели журналисты работают в очень сложных условиях, рассказывая о том, как в Украине преодолевают пандемию коронавируса. Большинство сотрудников медиа не могут самоизолироваться и прекратить оперативное информирование граждан о развитии событий в стране. Каждая редакция СМИ ввела специальный режим работы во время карантина, акцентируя чрезвычайное внимание на безопасности здоровья сотрудников и источников информации. Но для многих сотрудников СМИ в Киеве и регионах важным вопросом является возможность пользования общественным транспортом — и для проезда в редакцию, и для выезда для сбора информации.

Исходя из общественной важности работы журналистов в это время, Национальный союз журналистов Украины предлагает властям обеспечить возможность для работников медиа во время выполнения профессиональных обязанностей пользоваться общественным транспортом в условиях противоэпидемических ограничений.

В соответствии с законодательством, статус журналиста в Украине подтверждается редакционным удостоверением зарегистрированного СМИ или удостоверением, выданным профессиональным объединением журналистов, в частности, Национальным союзом журналистов Украины».

Напомним: в связи с карантином украинские медиагруппы перестроили рабочие процессы.

Фото: unsplash

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