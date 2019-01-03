🔥 «Новый канал» закрыл сериалити «Киев днем и ночью»

8 января «Новый канал» готовится показать восемь завершающих эпизодов пятого сезона «Киев днем и ночью». Восемь серий (с 65-й по 72-ю) будут идти весь день с 9:00 до 21:00.

«Четыре месяца мы следили за жизнью Альбины и Саши, Полины, Алины и Назара, Макса и Насти, Ярославы и Семена. И во вторник, 8 января, мы наконец-то узнаем развязки историй всех героев сериалити», – говорится в сообщении вещателя.

По информации «Телекритики», пятый сезон будет последним для сериалити. Решение об этом было принято на канале еще осенью из-за низких рейтингов сезона. Из-за этого проект был смещен из прайма будней (21:00) в ночное время (сначала выходил в 00:00, а после – в 01:00). На странице «Нового канала» в YouTube сериалити продолжает собирать высокие просмотры – каждая серия набирает до 1 млн просмотров. Столько же собирали на YouTube серии предыдущих сезонов проекта.

Телепроект является адаптацией немецкого телесериала Berlin – Tag & Nacht. По задумке проекта, главные герои полны решимости покорить столицу и кардинально изменить свою жизнь. Они снимают большую квартиру, которая расположена в многоэтажке на Левом берегу (Днепровская набережная). Старт проекта состоялся в 2016 году. Осенью 2018-го произошел перезапуск сериалити – был изменен основной состав героев, проект перешел полностью на украинский язык. Пятый сезон проекта был самым длинным из всех.

Последний сезон КДН снимало творческое объединение Инны Мельник (Скирской). Первые сезоны сериалити снимались под руководством Ксении Бугримовой. Ранее «Новый канал» сообщал, что ТО Мельник готовит для канала новое сериалити «7я Розы» при участии ведущей реалити «Холостяк» канала СТБ Розы Аль-Намри.

Напомним, с 1 января в холдинге StarLightMedia согласно проекту «Трансформация» заработал дивизион «Производство», в котором сформированы два блока: Production, в который вошли производственные студии и блок обеспечения производства (сервисные службы и компании StarLightRental и StarLightScenery). ТО Мельнык вошло в «Студию №2» Виктории Вишняковой (экс-глава киносериального производства «Нового канала») вместе с ТО Анастасии Толстошеевой («Тайный агент» с пост-шоу и «Заробитчане») и ТО Андрея Оленича («Топ-модель по-украински», «Блюдо чести»). Дивизион «Производство» курирует Владимир Локотко.

«Телекритика» обратилась с запросом к «Новому каналу» официально прокомментировать закрытие проекта.

Фото: Новый канал