«Новый канал» просит суд исключить Екатерину Варнаву из «черного списка» Минкульта

В Окружном административном суде города Киева (ОАСК) оспаривают внесение Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года, сообщает ОАСК на своей странице в Facebook.

ОАСК открыл производство в деле по иску ООО «Новый канал» к Службе безопасности Украины и Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Истец просит суд отменить приказ министерства о дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения СБУ относительно включения в этот перечень гражданки Российской Федерации Екатерины Варнавы.

Среди других требований иска — признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц.

Напомним, что в мае 2017 года Екатерине Варнаве был запрещен въезд в Украину. Данный запрет санкционирован СБУ и имеет срок – пять лет.

Фото: «Википедия»

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