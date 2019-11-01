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Новый канал готов к премьере сериала «Новенькая»

от Telekritika
От Telekritika 629
Главная Новости Новый канал готов к премьере сериала «Новенькая»

20-серийный телефильм стартует с 26 ноября.

26 ноября в 22.00 на Новом канале покажут первую серию «Новенькой». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В центре сюжета — 16-летняя школьница Вера, которая попадает в частную школу, где учатся дети богатых и влиятельных людей. Вскоре выясняется, что полицейские подозревают учеников в торговле наркотиками. Вера хочет им в этом помочь и начинает следить за лидером класса Романом. В результате, она оказывается втянута в  «срежиссированную» детективную историю. Веру подставляют, чтобы обвинить Романа в наркоторговле…

В фильме снялись Егор Козлов, Анастасия Нестеренко, Евгений Лисничий, Ярослав Шахторин, Катерина Дичка, Ирина Макарова и другие.

Режиссеры-постановщики сериала – Павел Мащенко и Максим Гуленко; оператор-постановщик – Владимир Остапец, продюсер – Анна Елисеева, шоураннер – Юлия Мищенко, художник по костюмам – Оксана Тимонина, художник-постановщик – Наталия Барташ, художник по гриму – Екатерина Даль.

Фото: Новый канал

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