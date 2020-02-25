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«Новое время» вводит платный доступ к части материалов

от Telekritika
От Telekritika 631
Главная Новости «Новое время» вводит платный доступ к части материалов

Подписка составит 49 грн в месяц.

Издание «Новое время» сообщило, что теперь часть контента сайта будет платной.

«НВ становится первым в Украине крупным общественно-политическим сайтом, который присоединяется к мировому тренду и вводит подписку для доступа к части контента (пейволл) — исключительно рекламная модель не позволяет производить качественный контент в тех количествах, которые необходимы в современном мире. Это значит, что некоторые материалы на сайте теперь можно будет прочесть только по платной подписке», — гласит сообщение.

Все новости дня будут доступны и без подписки. В платный доступ будут входить большие авторские материалы, расследования, рейтинги, все материалы журнала «Новое время», а также некоторые мнения и обзоры — 15–20 материалов в день.

Из предлагаемых пакетов будут стандартный — 49 грн в месяц (первый месяц за 1 грн) и особенный пакет — «Друзья НВ», в который входят годовая подписка на печатный журнал, -50% на посещение лекций и мероприятий НВ и приглашение на ежегодную вечеринку по случаю дня рождения НВ.

Фото: unsplash

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