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Новая функция Google поможет пользователям хранить фильмы и откладывать их просмотр

от Telekritika
От Telekritika 313
Главная Диджитал Новая функция Google поможет пользователям хранить фильмы и откладывать их просмотр

Воспользуйтесь Watchlist!

В конце декабря 2019 года Google добавила новую функцию в поисковом сервисе, благодаря которой пользователи смогут сохранять фильмы, а также откладывать их просмотр на потом, сообщает портал компании.

Отныне поисковая функция имеет дополнительный параметр встроенного списка фильмов Watchlist, который позволит быстро делать закладки кинокартин и телепередач. При помощи Watchlist пользователи смогут хранить фильмы и сериалы, которые они планируют просмотреть, а в коллекции Watched — уже просмотренные и понравившиеся.

Как отмечается на портале компании, если поисковая система найдет видео, связанное с желаемым для просмотра фильмом на YouTube или Google Play, она сообщит о стоимости этого контента и предоставит ссылку на платформу, где его можно приобрести. Если тот или иной фильм на момент поиска находится в прокате, Google предложит приобрести билеты и покажет расписание сеансов в доступных пользователю кинотеатрах.

Фото: GettyImages

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