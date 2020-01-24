Независимый медийный совет избрал нового главу вместо Лигачевой

24 января 2020 года Независимый медийный совет избрал новый руководящий состав, сообщает CEDEM.

Члены независимого общественного органа, который рассматривает спорные ситуации в медийной сфере, избрали нового председателя и двух секретарей. По итогам голосования, главой независимого медийного совета избран Тарас Шевченко, директор Центра демократии и верховенства права. На этом посту он сменит Наталью Лигачеву, голову ОО «Детектор медиа», которая сложила полномочия председателя в декабре 2019 года. Должности секретарей медийной совета займут Елена Голубь, эксперт Института Массовой Информации и Павел Моисеев, директор по правовым вопросам «Интерньюз-Украина».

Руководство Независимого медийного совета будет работать 2 года, в дальнейшем голову и секретарей должны переизбрать.

Тарас Шевченко является директором и учредителем Центра демократии и верховенства права, членом Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины, членом Совета реанимационное пакета реформ. Также он соавтор закона «Об общественном телевидении и радиовещании», член Наблюдательного совета НСТУ в 2015-2017 годах.

Елена Голубь — эксперт Института Массовой Информации, руководитель мониторингового отдела. Является автором серии методологий контент-анализа СМИ, в том числе анализа по соблюдению профессиональных журналистских стандартов, гендерного баланса, контента региональных новостей, мониторинга джинсы и т.п. Более 10 лет работает в сфере аналитики медиа. Осуществляла медиаэкспертизу для проектов при поддержке ОБСЕ, ООН, «Интерньюс Нетворк», USAID, «Матра», «Репортеров без границ», «Фридом Хаус», Посольства Чехии.

Павел Моисеев на протяжении 12 лет работает на должности директора по правовым вопросам Международной общественной организации «Интерньюз-Украина». В частности, руководит юридическими проектами, занимается лоббистской и законотворческой деятельностью, взаимодействием с государственными органами GR, разработкой и внедрением PR-стратегий, стратегическим планированием и развитием правовых проектов.

Фото: unsplash

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