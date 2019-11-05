Netflix запустил комедийное шоу с возможностью пропустить шутки о политике

5 ноября Netflix выпустил комедийное шоу Lobby Baby с участием американского комика Сета Майерса. У зрителя шоу будет возможность нажать кнопку «пропустить» на тех моментах, которые касаются политики и шуток про президента США Дональда Трампа. Об этом сам Майерс рассказал в интервью CNN.

Стриминговый сервис выполнил просьбу комика сделать такую возможность, потому что в программе есть шутки про политику, которые раздражает некую часть аудитории, уставшей от политики. «Меня осенило, что раз мой стендап на Netflix, то у зрителей должна быть возможность пропустить эти моменты», — рассказал Майерс. «Это был такой ответ тем, кто говорит: „Ох, дайте угадаю, сейчас будет шутка про Трампа“», — добавил он.

В те моменты Lobby Baby, когда комик начинает говорить о политике, на экране появляется «кнопка» Skip Politics («пропустить политику») — по этому же принципу на Netflix давно можно пропустить начальную заставку сериала.

В Netflix полностью поддержали «инновационную» идею Майерса. Сам Майерс говорит, что Skip Politics — это тоже скорее шутка, он надеется, что зрители ею все-таки не воспользуются.

Отметим, это уже не первый опыт, когда медиа дают возможность пользователям самим решать, без каких тем они хотели бы видеть контент. BBC блюрит заголовки по ключевым словам, другие издания делают кнопку «новости без Трампа». Например, бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер делает собственный проект — почтовую рассылку, в которой не будет новостей про Трампа («мир без Трампа», Трамп-free).

Фото: Netflix

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