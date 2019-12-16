Netflix запускает второй сезон сериала о психопате «Ты» 26 декабря

26 декабря на Netflix состоится релиз второго сезона сериала «Ты». Главный герой будет изучать нравы Голливуда, куда он переехал, сменив имя, а также познакомится с новой девушкой в исполнении Виктории Педретти («Призраки дома на холме»), но она не будет похожа на Бек – его девушку из первого сезона.

Первая глава истории психопата Джо была смесью романтической комедии и мрачного триллера, и сценаристы сразу решили, что не будут пытаться повторить этот эффект в продолжении. «Мы сразу сказали себе: «Мы никогда не сможем воспроизвести простоту первого сезона и не должны даже пробовать». Мы не должны пытаться поймать то же ощущение. Мы не должны вводить новую Бек», — цитирует Variety шоураннера «Ты» Сару Гэмбл.

Издание пишет о том, как сериал проделал путь от ТВ к стриминговому сервису. Изначально шоу про психопата, терроризирующего девушку, предлагали кабельному каналу Showtime («Декстер», «Родина», «Любовники»), однако из-за творческих разногласий сделка не состоялась. Вскоре сценарий впечатлил руководство канала Lifetime, и оно сразу заказало целый сезон, а потом поспешило продлить сериал на второй. И хоть у «Ты» были все составляющие хита, он прошел в эфире слабо — в среднем каждый эпизод смотрели 1,1 миллиона зрителей.

Онлайн-кинотеатр Netflix купил права на стриминг первого сезона по всему миру. Спустя всего несколько недель «Ты» стал глобальным хитом — тогда сервис сообщил, что первый эпизод посмотрели на 70% приблизительно в 40 миллионах домохозяйств. Теперь сервис уточняет, что первый сезон досмотрело 43 миллиона пользователей Netflix — в 40 раз больше, чем на ТВ. Продюсер «Ты» Грег Берланти сообщал о том, как после показа на Netflix, ему начали звонить и поздравляют с отличным «новым» шоу, хотя оно несколько месяцев назад прошло на телеканале Lifetime.

Напомним, автор сериала «13 причин почему» снимает еще одну молодежную драму для Netflix.

Фото: Netflix

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