💰 Netflix займет $2 млрд на производство контента

В 2019 году Netflix планирует вложить в новый контент около $15 млрд. При этом дефицит свободного денежного потока с начала года составит примерно $3,5 млрд. Вместе с этим долгом Netflix суммарно должен своим акционерам $12,3 млрд.
На такой шаг компания идет через активные действия со стороны конкурентов. Раннее свои стриминговые платформы запустили Apple и Disney – Apple TV+ и Disney+, соответственно.
Напомним, Netflix недавно купил кинотеатр в Лос-Анджелесе и планирует выпускать собственный печатный журнал с рекламой шоу и звезд сервиса.
О том, почему роль онлайн-видеоплатформ слишком преувеличена, читайте в блоге директора по прикладным исследованиям телегруппы StarLightMedia Ореста Билоскурского.
Фото: pixabay