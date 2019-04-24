💰 Netflix займет $2 млрд на производство контента

Компания Netflix займет $2 млрд через продажу необеспеченных векселей в долларах и евро, сообщает TechCrunch.

Средства планируют направить на производство и приобретение контента, а также другие расходы. Netflix инвестирует много денег в создание контента, чтобы привлекать новых пользователей. В компании уверены, что такая стратегия даст результат в будущем.

В 2019 году Netflix планирует вложить в новый контент около $15 млрд. При этом дефицит свободного денежного потока с начала года составит примерно $3,5 млрд. Вместе с этим долгом Netflix суммарно должен своим акционерам $12,3 млрд.

На такой шаг компания идет через активные действия со стороны конкурентов. Раннее свои стриминговые платформы запустили Apple и Disney – Apple TV+ и Disney+, соответственно.

Напомним, Netflix недавно купил кинотеатр в Лос-Анджелесе и планирует выпускать собственный печатный журнал с рекламой шоу и звезд сервиса.

О том, почему роль онлайн-видеоплатформ слишком преувеличена, читайте в блоге директора по прикладным исследованиям телегруппы StarLightMedia Ореста Билоскурского.

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