Netflix судится из-за фразы в «Черном зеркале: Брандашмыг»
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Netflix судится из-за фразы в «Черном зеркале: Брандашмыг»

от Telekritika
От Telekritika 70
Главная Интернет Netflix судится из-за фразы в «Черном зеркале: Брандашмыг»

Издательство интерактивных книг подает в суд на Netflix из-за своей фирменной фразы.

В новом выпуске «Черного зеркала» под названием Bandersnatch Netflix использовал слоган «Choose Your Own Adventure» («Выбери себе приключение»), под которым с конца 1970-х годов выходят интерактивные детские книги Chooseco, где исход книги зависит от решений читателя, сообщает Deadline.com.

Издательство подозревает, что сервис использовал их фразу умышленно, ведь книги Chooseco пользуются популярностью (не менее 265 млн копий) и их слоган взвывает к ностальгическим чувствам зрителей. Издательство Chooseco было вынуждено подать иск на Netflix. Редакция утверждает, что нанесенный ущерб от Netflix составляет $25 млн.

В 2016 году сервис пытался выкупить права на слоган и книги, но к компромиссу стороны так и не пришли. Мало того, Chooseco уже зарегистрировали возможность использования именно этой фразы в других книгах и даже фильмах, одним из которых может заняться 20th Century Fox.

Премьера фильма-эпизода «Черного зеркала» состоялась на Netflix 28 декабря 2018 года.

Фото: Getty Images

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