👶🏻 Netflix сразится с Disney за самых юных зрителей

Об этом сообщает Bloomberg.

StoryBots будет производить для Netflix оригинальный видеоконтент, включая детские шоу и сериалы. Таким образом Netflix готовится к борьбе за детскую и родительскую аудиторию со стриминговым сервисом Disney Plus, запуск которого анонсирован на 12 ноября.

Ранее Netflix и StoryBots уже сотрудничали: на потоковом канале транслировали шоу Ask the StoryBots, гостями которого становились Snoop Dogg и Эдвард Нортон. Контент StoryBots ориентирован на детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Ранее Барак и Мишель Обама рассказали, какие шоу планируют снять для Netflix.

Фото: StoryBots