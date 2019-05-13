👶🏻 Netflix сразится с Disney за самых юных зрителей
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👶🏻 Netflix сразится с Disney за самых юных зрителей

от Telekritika
От Telekritika 100
Главная Интернет 👶🏻 Netflix сразится с Disney за самых юных зрителей

Netflix приобрел компанию StoryBots, которая производит образовательные видеоролики для детей. С ее помощью стриминговый сервис собирается конкурировать с Disney.

Об этом сообщает Bloomberg.

StoryBots будет производить для Netflix оригинальный видеоконтент, включая детские шоу и сериалы. Таким образом Netflix готовится к борьбе за детскую и родительскую аудиторию со стриминговым сервисом Disney Plus, запуск которого анонсирован на 12 ноября.

Ранее Netflix и StoryBots уже сотрудничали: на потоковом канале транслировали шоу Ask the StoryBots, гостями которого становились Snoop Dogg и Эдвард Нортон. Контент StoryBots ориентирован на детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Ранее Барак и Мишель Обама рассказали, какие шоу планируют снять для Netflix.

Фото: StoryBots

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