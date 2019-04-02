💰 Apple уступила нефтяникам. Названы самые дорогие компания в мире
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💰 Apple уступила нефтяникам. Названы самые дорогие компания в мире

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Интернет 💰 Apple уступила нефтяникам. Названы самые дорогие компания в мире

Saudi Aramco – государственная нефтяная компания Саудовской Аравии стала самой прибыльной компанией в мире.

О том, что Apple потеснили, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на финансовую отчетность Saudi Aramco.

В 2018 году выручка нефтяного гиганта составила $356 миллиардов, прибыль — $111 млрд. Это превышает прибыль Apple ($60 млрд), Alphabet ($30,7 млрд) и ExxonMobil ($21), вместе взятых.

Если же судить судить по биржевым котировкам, то Apple остается в лидерах и стоит $730 млрд. Стоимость Alphabet, она же Google, составляет $570 млрд и Microsoft - $503 млрд.

Saudi Aramco впервые раскрыла финансовую отчетность перед размещением международных облигаций. Если акции компании не торгуются на бирже, она не обязана отчитываться по строгим международным стандартам.

Чтобы увеличить потенциальную стоимость своей нефтяной компании, Саудовская Аравия 26 марта изменила налогообложение отрасли. Теперь Saudi Aramco должна отдавать в бюджет не 85% своей прибыли, а всего 50%. По прогнозам консалтинговой конторы Sanford C. Bernstein это увеличит чистую прибыль компании на 300%.

Также, по данным журналистов, Saudi Aramco намерена выпустить облигации на $10 млрд, чтобы частично профинансировать сделку по приобретению 70% акций государственной нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corp. (Sabic) за $69,1 млрд, о которой было объявлено в конце марта.

С учетом налоговой реформы Saudi Aramco стоит больше триллиона долларов — Sanford C. Bernstein считает, что оценка компании колеблется от 1 до 1,5 триллиона. Следовательно именно Saudi Aramco — самая дорогая компания в мире.

Фото: saudiaramco.com

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