НовостиСериалыТВ

NBCUniversal пока не будет выплачивать штраф создателям сериала «Коломбо»

от Telekritika
От Telekritika 306
Главная Новости NBCUniversal пока не будет выплачивать штраф создателям сериала «Коломбо»

Судья вынес на пересмотр дело, согласно которому компания должна выплатить создателям $70 млн.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса, который обязал NBCUniversal выплатить создателям детективного сериала «Коломбо» $70,3 млн, 2 декабря отменил свое решение и назначил новое разбирательство по делу. Об этом сообщает Deadline.

Дата дальнейшего судебного разбирательства пока неизвестна.

Причиной разбирательства стало то, что авторы сериала о детективе Коломбо, которого сыграл Питер Фальк, требуют неустойку от NBCUniversal за дополнительные показы своего шоу. Изначально сумма неустойки составляла $105 млн.

В марте 2018 присяжные по этому делу присудили NBC и ABC за показ «Коломбо» штраф общей суммой в $76,95 млн. Наследники создателя сериала Ричарда Левинсона заявили, что несмотря на успех сериала, они не получили от NBC никаких денег. «До тех пор, пока истцы не получили чеки, они не знали, что им причиталось участие в прибыли», — говорится в жалобе создателей от 2017 года. Также в ней указано, что «Коломбо» заработал более 600 миллионов долларов за 40 лет показов NBCU. По этой причине в документе компания обвиняется в недоплате создателям на сумму более $160 млн.

Отметим, сериал «Коломбо» выходил в США на каналах NBC (1968–1978) и ABC (1989–2003). В картине 69 серий, разбитых на 13 сезонов.

Фото: Screen Rant

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

На Закарпатье два предпринимателя транслировали запрещенное российское телевидение

06.11.2019

МГУ продала права на сериал «Кольцо с рубином»...

22.11.2019

StarLightMedia и «Дизель Студио» создают совместный продюсерский центр

22.11.2019

Премьеру комедии «Мої думки тихі» сместили на две...

19.11.2019

На Детском Евровидении-2019 победила представительница Польши

25.11.2019

Радиостанции «ТАВР Медиа» стали абсолютными победителями конкурса на...

15.11.2019

Сергей Кизима назначен и.о. генпродюсера «2+2»

05.11.2019

Канал ТЕТ покажет продолжение истории Таньки и Володьки

04.11.2019

Нацсовет разрешил телеканалу ZIK изменить программную концепцию

11.11.2019

Портнов пожаловался в Офис президента на журналистов «Схем»

18.11.2019