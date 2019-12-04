NBCUniversal пока не будет выплачивать штраф создателям сериала «Коломбо»

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса, который обязал NBCUniversal выплатить создателям детективного сериала «Коломбо» $70,3 млн, 2 декабря отменил свое решение и назначил новое разбирательство по делу. Об этом сообщает Deadline.

Дата дальнейшего судебного разбирательства пока неизвестна.

Причиной разбирательства стало то, что авторы сериала о детективе Коломбо, которого сыграл Питер Фальк, требуют неустойку от NBCUniversal за дополнительные показы своего шоу. Изначально сумма неустойки составляла $105 млн.

В марте 2018 присяжные по этому делу присудили NBC и ABC за показ «Коломбо» штраф общей суммой в $76,95 млн. Наследники создателя сериала Ричарда Левинсона заявили, что несмотря на успех сериала, они не получили от NBC никаких денег. «До тех пор, пока истцы не получили чеки, они не знали, что им причиталось участие в прибыли», — говорится в жалобе создателей от 2017 года. Также в ней указано, что «Коломбо» заработал более 600 миллионов долларов за 40 лет показов NBCU. По этой причине в документе компания обвиняется в недоплате создателям на сумму более $160 млн.

Отметим, сериал «Коломбо» выходил в США на каналах NBC (1968–1978) и ABC (1989–2003). В картине 69 серий, разбитых на 13 сезонов.

Фото: Screen Rant