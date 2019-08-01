Назначенный Порошенко чиновник Нацсовета пройдет антикоррупционную проверку 

Член регулятора Сергей Костинский пройдет проверку Национального агентства по предупреждению коррупции. Чиновник считает, что Офис президента хочет снять его с должности, и выразил недоверие и. о. главы ведомства Ольге Герасимьюк, которая обратилась с просьбой проверки в НАПК. Об этом он заявил 1 августа на заседании регулятора, соответствующий пост появился также на Facebook-странице чиновника. Сергей Костинский считает, что его проверят на предмет членства в партии «Пора». Ольга Герасимьюк уверяет, что письмо несколько другого содержания, и сообщает о возможных ошибках, допущенных Костинским в декларации.

Сергей Костинский сообщил, что 30 июля в Нацсовет поступило письмо от Офиса президента неизвестного ему содержания, в ответ на которое Ольга Герасимьюк 31 июля отправила письмо в НАПК: «30 июля в Национальный совет, как мне случайно стало известно, пришло официальное письмо от Офиса президента Украины касательно меня неизвестного мне содержания. Вчера, 31 июля, как мне опять же случайно стало известно, с подписью и. о. главы Национального совета Ольги Герасимьюк в НАПК было отправлено официальное письмо, которое также касалось меня».

Сергей Костинский сетует на то, что с текстом писем его не ознакомили: «К сожалению, в течение этих двух дней я не был официально ознакомлен с письмом от Офиса президента. Оно не приходило мене через программу СЕД – программу электронного документооборота. Также оно не было мне предоставлен для ознакомления в бумажном виде. Также Ольга Герасимьюк не ознакомила меня с содержанием письма, которое она послала от имени Национального совета в НАПК. Если Офис президента требует расследования НАПК касательно меня – готов к этому и абсолютно поддерживаю любое расследование относительно меня любым государственным органом. Но считаю, что когда подобные действия осуществляются «тайно», за спиной коллеги, относительно которого инициируется расследование НАПК, это – и не этично, и не профессионально».

Вместе с тем чиновнику известно содержание письма Офиса президента. «Насколько я понимаю, меня обвиняют в том, что я являюсь членом гражданской партии “Пора”, что не соответствует действительности. Пусть расследование состоится и все обстоятельства этого дела станут публичными и известными СМИ и гражданскому обществу», – сообщил он, не указав, каким образом ему стало известно содержание письма.

Чиновник считает, что, отправив письмо в НАПК, и. о. главы злоупотребила должностью, и требует включить первым пунктом в повестку следующего заседания регулятора вопрос избрания нового главы регулятора: «Ольга Герасимьюк, по моему мнению, злоупотребляет должностью исполняющей обязанности председателя и полученными правами. Предполагаю, что причиной подобных действий могут быть политические мотивы. Я выражаю недоверие Ольге Герасимьюк в качестве и. о. председателя Национального совета и требую включить в повестку дня следующего заседания первым вопросом вопрос об избрании председателя Национального совета».

В ходе заседания от потребовал от Ольги Герасимьюк обнародовать оба письма на сайте Нацсовета, а также заявил о политических мотивах, но данный текст не обнародован в Facebook-посте. «По моему мнению, (есть) признаки потери независимости Национального совета от других политических сил и органов государственной власти. Предполагаю, что причиной подобных действий могут быть политические мотивы. В частности, устранение члена Национального совета, назначенного предыдущим президентом Украины Петром Порошенко, с целью назначения нового члена Национального совета по квоте действующего президента», – сообщил чиновник, зачитывая текст своего заявления с ноутбука.

В ответ Ольга Герасимьюк сообщила, что с письмом от Офиса президента Сергей Костинский все же был ознакомлен: оно было разослано всем членам ведомства по внутренней электронной системе, Костинский отдельно также получил его письменную копию. Вчера, после отправления Герасимьюк письма, между чиновниками в 7 часов вечера состоялся разговор: «Я думаю, вы немножко преувеличиваете, когда говорите, что не знаете об этом письме. Мне известно, что в обед зашли в приемную и поинтересовались об этом письме и вам предоставили его копию. Я отослала письмо в НАПК не от имени Нацсовета, а от своего имени. Я не злоупотребляла коллективом. Я не знаю, почему вы решили, что это письмо из Офиса президента связано с какой-то политической историей, потому что, как мы вчера с вами говорили, не наша задача здесь разбираться. Мы не являемся субъектом вашего назначения, поэтому я обратилась в Минюст и НАПК. Я абсолютно убеждена, что вы не могли не вносить в декларацию какие-то ведомости просто так, потому что вы – сознательный человек и не первый год работаете. Не думаю, что обвинение в том, что вы что-то утаили, будет подтверждено. Поэтому я отреагировала на письмо Офиса, где меня попросили конкретно написать в Минюст. Тем более, что в реестре партия числится. И я вас вчера об этом спрашивала. Я хочу, чтобы они нам предоставили ответ, что это устаревшие данные или что-то еще. У вас есть шанс защититься этой информацией».

Заместитель главы регулятора Ульяна Фещук считает, что ответ Ольги Герасимьюк на письмо Офиса президента был преждевременным: на подготовку ответа в ведомстве «обычно уходит 1-2-3 дня». Чиновница сообщила, что руководитель управления, которое ответственно за рассылку, находится в отпуске, и потребовала проверки системы электронного документооборота, которая, по ее словам, «дает сбой». Также Ульяна Фещук отметила, что поддерживает вопрос избрания главы ведомства. Вместе с тем она добавила, что это не первый запрос касательно Костинского в Нацсовет: «Как минимум управления обязаны были знать о содержании письма, которое приходит. Подобный запрос уже приходил в Нацсовет от физического лица с тем самым содержанием. Нацсовет, юристы и кадровое управление готовили ответ, в котором расписывали что и как. Там мы указали, что в реестре действительно есть политическая партия, но основателя этой партии, как субъекта предпринимательской деятельности, уже не существует. Он фактически ликвидирован».

Ольга Герасимьюк в ответ Ульяне Фещук акцентировала на том, что первое обращение касательно Костинского было связано также с участием в «Поре» жены чиновника: «Обращались по поводу расследования внутри Национального совета. Ответ говорил о том, что мы не являемся субъектом назначения и мы не должны это делать. А здесь непосредственно попросили поспрашивать в этих институциях. Как раз эти институции дадут нам справку о том, что вы говорите, о наличии фамилий Сергея Анатольевича и его жены в той организации. Так это как раз защитит нас от обвинений. Не понимаю, почему именно так воспринято это действие».

В ответ на очередную реплику Сергея Костинского о том, что ему не было известно содержание писем, работница аппарата поднесла некие документы, положив на стол Сергею Костинскому, но чиновник на них никак не отреагировал. Также и. о. главы рассказала, что член Нацсовета Олег Черныш в прошлом году проходил антикоррупционную проверку по запросу тогдашнего главы Юрия Артеменко, но при этом он «не делал заявлений касательно политического преследования».

В открытых источниках Сергей Костинский и его жена Гульзара Артыкова упоминаются как руководитель и подписанты в организации в Автономной Республике Крым гражданской партии «Пора».

Ранее Сергей Костинский вместе с женой фигурировали в журналистских расследованиях касательно рекламного агентства в оккупированном Крыму «Море медиа». По сведениям программы «Гроші», агентство было перерегистрировано в РФ, им руководит Гульзара Артыкова, официально собственность «Море медиа» переписана на подставную личность. О том, что Артыкова, которая является крымской татаркой, до сих пор имеет влияние на деятельность «Море медиа», рассказали корреспондентке «Грошей» действующие сотрудники агентства по телефону. Сам чиновник утверждал, что в апреле 2016 года агентство было перерегистрировано в Киеве, после чего его предприятие было ликвидировано. В своей декларации чиновник указал, что жена занимается предпринимательской деятельностью, но не указал полученный ею доход и перечень фирм, которыми она владеет.

Фото: Анна Федорук