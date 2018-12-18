⚡ Наталья Бойко назначена CEO digital-агентства AMS

Соответствующая информация появилась на сайте агентства. Свое назначение Наталья Бойко подтвердила в комментарии «Телекритике».

В распоряжении редакции есть также релиз компании, согласно которому с новым назначением перед агентством стоит задача выхода на топовые позиции рекламно-коммуникационного рынка Украины. Наталья сосредоточится на вопросах развития команды и качестве обслуживания текущих клиентов, в то время как Марина Колесникова, основатель агентства AMS, будет заниматься развитием бизнеса и привлечением новых клиентов.

У Натальи многолетний опыт управления креативными командами, она является членом наблюдательного совета Всеукраинской рекламной коалиции, членом жюри Effie Awards Ukraine. За время работы в Edipresse Ukraine она перестроила работу digital-направления и вывела его на лидирующие позиции по доходам и аудитории среди издательских домов Украины.

«Самый большой вызов для меня сегодня – это скорость трансформаций, которые мы планируем воплотить. Я вижу большой потенциал агентства AMS, команда обладает высоким уровнем экспертизы в диджитале и уже имеет опыт комплексного обслуживания клиентов – от разработки стратегии и креатива до планирования и реализации полномасштабных медиакампаний по всем каналам. Я вижу растущий спрос на услуги агентства на рынке. В диджитал сегодня уходят все большие объемы бюджетов, и умение выстроить эффективную стратегию в сочетании с грамотным проектным менеджментом – сильное конкурентное преимущество, которое позволит нам стать лидерами», – сообщает Наталья Бойко.

Среди клиентов агентства есть как украинские, так и международные компании и организации, в том числе Polpharma, «Биллербек», «Укрлендфарминг», USAID, JUNG, Alutech.

Марина Колесникова комментирует назначение так: «При создании проекта AMS я ставила перед собой цель построить сильное агентство, которое станет незаменимым помощником бизнесу в такой волатильной среде, как диджитал, где все эволюционирует практически каждый день. Именно умение быстро меняться, в совокупности с колоссальным желанием развиваться – наше отличие, а также главный критерий в выборе новых членов команды. За два года мы сделали очень много, существенно выросла наша экспертиза и наша клиентская база. Я очень довольна результатами по всем направлениям, и следующий шаг развития – появление в команде сильного системного человека, который прекрасно знает рынок, умеет развивать компании и целые новые направления бизнеса. Безусловно, с приходом Натальи мы усилим наши позиции и сможем предоставлять нашим клиентам еще более эффективный сервис и инновационные решения».

Напомним, Наталья Бойко ушла из медиахолдинга Edipresse Media Ukraine 1 декабря, где проработала год на позиции генерального директора и 3 года – на позиции заместителя гендиректора. До этого Наталья была директором по маркетингу UMH Publishing.

Фото: AMS