⛔ Нардепы провалили поправки по упрощению квотирования СМИ к закону о языке

Принятие законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ожидается между первым и вторым турами президентских выборов. Об этом сообщила народный депутат фракции «Народный фронт», председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в кулуарах парламента 21 марта, передает УНИАН.

Виктория Сюмар прогнозирует, что «время Х» в вопросе принятия закона о функционировании украинского языка как государственного должно наступить в пленарный четверг перед вторым туром президентских выборов, 11 апреля. «Мне тревожно за судьбу этого закона. Поскольку я понимаю, что если он не будет принят ко второму туру президентских выборов, то после президентских выборов он может быть провален», – сказала депутат.

Кроме того, нардеп предположила, что процесс принятия закона будет сложным, ведь все те поправки, которые выносились на голосование «на подтверждение» и не были «подтверждены», перед окончательным голосованием будут заново выносить на голосование. «Подтверждение поправок может продолжаться полдня, а может даже и больше», – отметила председатель комитета. По ее мнению, на сегодняшний деть ни один из кандидатов в президенты не хочет терять «голоса восточных избирателей» – это еще один риск для непринятия документа. «И боится, что закон используют для антиагитации в избирательной кампании», – добавила депутат.

Сегодня ни один из кандидатов в президенты не хочет терять «голоса восточных избирателей» – это еще один риск для непринятия документа

Верховная рада вторую неделю подряд рассматривает поправки к законопроекту. К проекту закона поступило 2059 поправок. Народные депутаты на вчерашнем заседании остановились на 1217-й поправке к законопроекту. 19–20 марта депутаты проходили правки, касающиеся квотирования на ТВ и в печатной прессе – ни одна из поправок, которые должны упростить квоту, не прошла.

В законопроекте заложено увеличение квот на украинский язык в эфире радио и телевидения и введение квоты в печатных изданиях. Доля вещания на украинском на ТВ в общем должен составлять не менее 90% в промежутках времени 07:00–18:00 и 18:00–22:00 в средненедельном объеме. Местные вещатели могут пускать в эфир до 20% другого языка в эти часы. Телерадиоорганизации, которые вещают на крымскотатарском или других языках коренных народов Украины, должны использовать не менее 30% государственного языка в неделю. Печатные СМИ могут издаваться на других языках при условии, что одновременно издается тираж этого издания на государственном языке. В местах распространения прессы изданий на украинском должно быть не менее 50%. В печатных СМИ, издаваемых на одном из официальных языков ЕС, квота не засчитывается.

Квоты на украиноязычный контент в случае с печатной прессой вступают в силу через 2,5 года (30 месяцев) после принятия закона, для ТВ – через 2 года. Штраф на телевидении и радио за невыполнение квоты должен составлять 500–600 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500–10 200 гривен) для печатных СМИ – 400–500 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года приведет к тому, что нарушитель заплатит уже от 500 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. «Что касается печатных СМИ, то законопроект предусматривает штраф за нарушение требования о 50% русскоязычного тиража. Он несущественный, порядка 7000 гривен. За соблюдением квот будут следить уполномоченные лица, которые будут составлять соответствующие протоколы нарушений, отслеживать тиражи. Это достаточно технологически сложная процедура», – рассказала Сюмар.

Независимая ассоциация телерадиовещателей (НАВ), которая объединяет десятки местных телеканалов, просит оставить 75%-ю телеквоту – она ​​должна регулироваться действующим законом «О телевидении и радиовещании». НАВ просили изложить статью 20 законопроекта №5670-д, регулирующую телеквоту, согласно тексту поправки №653, которая была подана Викторией Сюмар. Эта поправка была провалена на голосовании 19 марта. Депутат сообщила, что поставит на повторное голосование свою поправку, когда законопроект будет окончательно приниматься парламентом.

Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности и соавтор законопроекта Николай Княжицкий подтвердил повторное голосование этой поправки. «На самом деле, в этом законе и сейчас регулируется только процент украинского языка, все остальное мы вынесли в закон "О телевидении и радиовещании". Мы готовы в конце полностью учесть поправку Сюмар, о которой мы с вами говорили», – сообщил нардеп 20 марта в ходе заседания.

Нардеп от БПП и член Комитета свободы слова Ольга Червакова прокомментировала так: «Я хочу еще раз напомнить, что под стенограмму при первом чтении была достигнута договоренность о том, что часть двадцатая из этого закона будет изложена в действующей редакции статьи 10 Закона "О телевидении и радиовещании", то есть мы сейчас фактически имеем... Просто я хочу, чтобы это под стенограмму прозвучало, и чтобы все вспомнили об этом, что мы имеем сейчас дело с телом закона, который был принят в первом чтении именно с таким условием, что 20 статья излагается в редакции статьи 10 Закона "О телевидении и радиовещании". Поэтому, я думаю, что, возможно, при возвращении, когда мы будем возвращаться к этому вопросу уже при финальном голосовании, мы можем абсолютно вспомнить и поднять стенограмму первого чтения, и там будет все... Я хотела бы еще раз выразить и напомнить позицию комитета. 13 октября прошлого года вступили в силу языковые квоты на телевидении – 75%. Я сейчас держу отчет Нацсовета, который у нас состоялся, кстати, в прошлую среду, неделю назад. И тут интегральные показатели мониторинга Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания телеканалов: выполняются квоты 99%, 93%. То есть председатель Национального совета, выступая перед нами, констатировал, что языковая квота и так перевыполняется. И перерегулировать этот вопрос, нет никакого смысла Кроме того, как считает и наш комитет, и как считают представители отрасли, – это просто внесет хаос и нестабильность в отрасль».

Украинская ассоциация медиабизнеса считает, что законопроект № 5670-д «уничтожит независимую прессу». В Ассоциации считают, что статья 21 законопроекта, которая регулирует квотирование в печатной прессе, «приведет к краху отрасли» из-за финансовой невозможности для СМИ печатать два тиража – на украинском языке и том, на котором оно выходило всегда. В УАМБ представили свое видение – они выступают за языковые миксы в русскоязычном издании – соответствующие поправки были внесены ассоциацией через депутата БПП Сергея Березенко – №715, 721,724, 728 и 737.

Все правки были провалены на голосовании 20 марта, автора не было на голосовании. Вместо него выступала Ольга Червакова: «Я бы хотела выразить позицию автора поправки – это Сергей Березенко, мой коллега. Заключается она в том, чтобы делать все же поэтапно, так же как на телевидении и на радио мы вводили квоты. Она заключается в том, чтобы вводилась поэтапная украинизация печатных средств массовой информации. Мы считаем, и это позиция многих членов нашей фракции, что на самом деле заставлять бизнес печатать те экземпляры, которые не будут раскупаться, это нонсенс и это давление на бизнес, особенно в условиях, когда сейчас подавляющее большинство читателей уходит в онлайн. И когда печатные средства массовой информации и так не очень хорошо себя чувствуют, мы не можем накладывать на них такой груз. Кроме того, мы все равно понимаем, что они не будут печатать такое количество экземпляров, а это прямой путь к коррупции, чтобы они получали за деньги справки, что они напечатали этот тираж, а на самом деле такого не будет».

Как известно, 13 октября 2018 вступила в силу телеквота на украинский язык: общенациональные и региональные каналы обязаны обеспечивать в своем эфире 75% русскоязычного контента в промежутках времени 07:00–18:00 и 18:00–22:00 в средненедельном объеме местные – 60%. До этого действовал летний переходный период. Как сообщалось, по данным мониторинга Нацсовета, шесть общенациональных телеканалов («Украина», ICTV, НТН, К1, «Энтер-фильм» и «Интер») не дотягивают до 90%-й квоты на украинский язык.

Напомним, 4 октября 2018 года народные депутаты Украины приняли за основу проект закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д. 28 февраля 2019 года Верховная рада начала рассматривать этот законопроект во втором чтении. В случае его принятия закон вступит в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

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