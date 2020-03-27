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Нацсовет меняет порядок работы во время карантина

от Telekritika
От Telekritika 219
Главная Новости Нацсовет меняет порядок работы во время карантина

Нацсовет воздержится от рассмотрения вопросов, требующих обязательного присутствия лицензиатов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания информирует об изменении порядка работы во время карантина, передает пресс-служба.

«В связи с продлением срока карантинных мероприятий до 24 апреля…Национальный совет допускает возможность проведения заседаний в период карантина, но воздержится от рассмотрения вопросов, требующих обязательного присутствия лицензиатов (заявителей)», — говорится в официальном сообщении.

Также регулятор переводит большинство сотрудников на дистанционную работу, в офисе будут находится только специалисты, которые вносят документы к систему электронного документооборота и обрабатывают входящую/ исходящую корреспонденцию.

Входящие документы будут приниматься в бумажном и электронном виде ежедневно. Подписание выходных документов будет происходить трижды в неделю. Выдача бланков лицензий Национального совета субъектам информационной деятельности будет осуществляется каждый четверг с 10:30 до 15:00.

Мониторинговый центр по-прежнему работает в штатном режиме, расшифровки и обработка данных будет  вестись сотрудниками аппарата дистанционно.

«В связи с введением карантина существует угроза невозможности выполнения вещателями программных концепций, предусмотренными лицензиями. Национальный совет осознает, что в эти сложные времена необходимо выработать позицию, которая минимизирует негативные последствия для вещателей и вместе с тем обеспечит соблюдение интересов государства и общества.

Учитывая сказанное выше, в случае необходимости и реальной невозможности выполнять программную концепцию в связи с ведением карантинных мероприятий, просим вещателей сообщать об этом Национальный совет письмами с указанием причин таких изменений и предоставить подтверждение изложенных в обращении обстоятельств. Эти письма будут учитываться Национальным советом при подготовке соответствующих решений.

Следует заметить, что изменения в программной концепции не могут нарушать принципы соблюдения вещателями требований по информационной безопасности. Национальный совет осуществляет постоянный мониторинг телерадиопространства и неуклонно следит за соблюдением требований законодательства, касающихся информационной безопасности государства», — сказано в сообщении.

Напомним: ранее стало известно, что Нацсовет инициировал создание общей базы данных для украинских телекомпаний.

Фото: Александра Йорк

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