Нацсовет меняет порядок работы во время карантина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания информирует об изменении порядка работы во время карантина, передает пресс-служба.

«В связи с продлением срока карантинных мероприятий до 24 апреля…Национальный совет допускает возможность проведения заседаний в период карантина, но воздержится от рассмотрения вопросов, требующих обязательного присутствия лицензиатов (заявителей)», — говорится в официальном сообщении.

Также регулятор переводит большинство сотрудников на дистанционную работу, в офисе будут находится только специалисты, которые вносят документы к систему электронного документооборота и обрабатывают входящую/ исходящую корреспонденцию.

Входящие документы будут приниматься в бумажном и электронном виде ежедневно. Подписание выходных документов будет происходить трижды в неделю. Выдача бланков лицензий Национального совета субъектам информационной деятельности будет осуществляется каждый четверг с 10:30 до 15:00.

Мониторинговый центр по-прежнему работает в штатном режиме, расшифровки и обработка данных будет вестись сотрудниками аппарата дистанционно.

«В связи с введением карантина существует угроза невозможности выполнения вещателями программных концепций, предусмотренными лицензиями. Национальный совет осознает, что в эти сложные времена необходимо выработать позицию, которая минимизирует негативные последствия для вещателей и вместе с тем обеспечит соблюдение интересов государства и общества.

Учитывая сказанное выше, в случае необходимости и реальной невозможности выполнять программную концепцию в связи с ведением карантинных мероприятий, просим вещателей сообщать об этом Национальный совет письмами с указанием причин таких изменений и предоставить подтверждение изложенных в обращении обстоятельств. Эти письма будут учитываться Национальным советом при подготовке соответствующих решений.

Следует заметить, что изменения в программной концепции не могут нарушать принципы соблюдения вещателями требований по информационной безопасности. Национальный совет осуществляет постоянный мониторинг телерадиопространства и неуклонно следит за соблюдением требований законодательства, касающихся информационной безопасности государства», — сказано в сообщении.

Напомним: ранее стало известно, что Нацсовет инициировал создание общей базы данных для украинских телекомпаний.

Фото: Александра Йорк

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