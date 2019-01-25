Нацсовет собрался аннулировать лицензию телеканала продюсера Евровидения

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 24 января принял решение обратиться в суд об аннулировании лицензии спутникового телеканала «История ЕМ» (ООО «Евромедиа Украина») продюсера Евровидения Павла Грицака в связи с отсутствием вещания.

Телеканал не устранил нарушения после применения санкции в виде взыскания штрафа в установленный месячный срок.

Штраф в размере 17 708,1 грн был назначен телеканалу около года назад – 15 февраля 2018, на основании результатов внеплановой проверки, которая подтвердила, что вещатель не осуществляет спутниковое вещание. Нацсовет сообщает, что телеканал заплатил штраф, но не возобновил вещание.

В октябре, когда регулятор назначал вещателю проверку, директор канала Александр Мельничук уверял членов Нацсовета, что канал запустил тестовое вещание на другом спутнике (Azerspace 2). Почему проверка затянулась на полгода, не сообщалось.

В марте прошлого года Нацсовет принял аналогичные решения по аннулированию спутниковых лицензий двух других телеканалов группы «Евромедиа» – «Репетитор ТВ» и Farmer&Agro TV. Тогда сообщалось, что в компании прошли массовые сокращения.

Фото: pixabay