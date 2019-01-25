Нацсовет собрался аннулировать лицензию телеканала продюсера Евровидения
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Нацсовет собрался аннулировать лицензию телеканала продюсера Евровидения

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 24
Главная Новости Нацсовет собрался аннулировать лицензию телеканала продюсера Евровидения

Это третий телеканал Павла Грицака, лицензию которого собрался аннулировать Нацсовет.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 24 января принял решение обратиться в суд об аннулировании лицензии спутникового телеканала «История ЕМ» (ООО «Евромедиа Украина») продюсера Евровидения Павла Грицака в связи с отсутствием вещания.

Телеканал не устранил нарушения после применения санкции в виде взыскания штрафа в установленный месячный срок.

Штраф в размере 17 708,1 грн был назначен телеканалу около года назад – 15 февраля 2018, на основании результатов внеплановой проверки, которая подтвердила, что вещатель не осуществляет спутниковое вещание. Нацсовет сообщает, что телеканал заплатил штраф, но не возобновил вещание.

В октябре, когда регулятор назначал вещателю проверку, директор канала Александр Мельничук уверял членов Нацсовета, что канал запустил тестовое вещание на другом спутнике (Azerspace 2). Почему проверка затянулась на полгода, не сообщалось.

В марте прошлого года Нацсовет принял аналогичные решения по аннулированию спутниковых лицензий двух других телеканалов группы «Евромедиа» – «Репетитор ТВ» и Farmer&Agro TV. Тогда сообщалось, что в компании прошли массовые сокращения.

Фото: pixabay 

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Pay TV, регуляция, рекламный рынок

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