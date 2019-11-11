Нацсовет разрешил телеканалу ZIK изменить программную концепцию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 7 ноября согласовал смену программной концепции телеканалу ZIK. Вместо просветительно-информационного канала с кинопоказом вещатель стал сугубо информационно-аналитическим. За данное решение члены регулятора проголосовали единогласно и без обсуждения.

Соответствующие изменение произошли по цифровой и спутниковой лицензиях телеканала, записанных на ООО «ТРК «Нові комунікації»». В программной концепции теперь указано 15 часов 40 минут информационно-аналитических программ. Доля программ собственного производства составила 21 час 35 минут в сутки (90%); минимальная доля национального аудиовизуального продукта (в том числе собственного производства): 22 часа 45 минут в сутки (95%); соответственно, иностранного – 1 час 15 минут в сутки (5%).

Ранее по программной концепции канал был просветительно-информационным с кинопоказом; в концепции было прописано 7 часов информационно-аналитических и публицистических, 3 часа научно-просветительских, 1 час развлекательных, 40 минут детских программ и 4 часа кинопоказа.

Проводил ли регулятор мониторинги относительно выполнения такой концепции, не уведомлялось. Телеканал ZIK последние два года по данной лицензии вел исключительно информационное вещание. Почему регулятор решил согласовать изменения также не уведомлялось: обычно члены регулятора позволяли менять до 30% программного наполнения в концепции цифровым лицензиатам, аргументируя тем, что такие каналы победили на конкурсе, обойдя других претендентов с первоначальной концепцией.

Отметим, у телеканала ZIK две спутниковые лицензии: одна записана на ООО «ТРК «Міст ТБ»» (логотип ZIK), вторая – на ООО «ТРК «Нові комунікації»» (логотип оформлен по-другому – Z ZIK). В лицензиях прописаны разные программные концепции: у «Міст ТБ» – информационно-развлекательный с кинопоказом. Из-за этого по разным лицензиям телеканал выдавал разный ночной эфир; утренний, дневной и прайм-тайм совпадали.

30 октября регулятор отсрочил на две недели подведение итогов проверки телеканала ZIK по спутниковой лицензии, записанной на ООО «ТРК «Міст ТБ», на предмет отсутствия вещания. Рассмотрение данного вопроса стоит в повестки заседания 14 ноября. ZIK может получить четвертое предупреждение из-за отсутствия спутникового вещания, также у вещателя есть штраф по этому же вопросу. Представители телеканала регулярно уверяют членов Нацсовета, что двойное спутниковое вещание им необходимо из-за наличия отдельной версии канала во Львове. Программную сетку по этой лицензии готовит львовская редакция телеканала – львовский эфир канала отличается от киевского, он производит местные передачи. Львовская версия телеканала ZIK ретранслируется в сетях местных кабельных провайдеров.

Напомним, телеканал ZIK вместе с каналами «112 Украина» и NewsOne входит в медиахолдинг «Новости» народного депутата «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, который является соратником и бизнес-партнером Виктора Медведчука – кума президента РФ Владимира Путина.

Фото: pixabay

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