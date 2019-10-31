Нацсовет пролицензировал интерактивный музыкальный телеканал  

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 октября принял решение выдать спутниковую лицензию новому музыкальному телеканалу inRating (ООО «Телеканал інрейтинг тіві»). Вещатель связан с группой каналов Vianet (NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music, 4ever Music и Black) Рудольфа Кирноса, которая была названа техническим партнером нового канала. За данное решение члены ведомства проголосовали единогласно.

Юридическое лицо телеканала основано 14 августа, в статутном фонде прописано 3,6 миллиона гривен. Компания принадлежит жителю Киева Андрею Чебанову, он же указан ее директором. Последний представлял телеканал в Нацсовете, указав, что является владельцем компании в сфере IT-разработок.

Канал будет «первой в мире телевизионной социальной сетью», зритель сможет голосовать за клипы после регистрации в одноименной новосозданной социальной сети: «Мы создали новую социальную сеть inRating, она работает на 35 языках. Она очень многофункциональная, не имеющая аналогов в своем роде. (…) Это первая в мире телевизионная социальная сеть. Мы подготовили уникальное технологическое решение для интеграции социальной сети с телеканалом. Некоторое время мы тестируем этот продукт. Это первый в мире телевизионный проект, интегрированный с социальной сетью, представляющий возможность для аудитории, зрителей телеканала управлять контентом, влиять на темы дневных эфиров, поднимать рейтинги клипов, формировать хит-парады и тому подобное», — сообщил Андрей Чебанов.

Соцсеть разрабатывали последние три года, над продуктом работает около 40-50 человек: «Нашу сеть верифицировала компания Google как перспективный стартап. Мы попали в программу Google Credits. Это очень серьезное достижение в мире IT-разработок. Наша сеть работает во всем мире, в 50 странах Европы, Азии и СНГ прошли национальные отборы конкурсов красоты. Одна из функций сети – это платформа для голосования. В сети на сегодня больше 200 тысяч пользователей, динамика прироста очень серьезная. Мы создаем уникальный, не имеющий аналога продукт», — отметил он, добавив, что в следующем году о новой соцсети компания заявит на всех мировых конференциях как о «коробочном решении». Платформой уже интересуется в Молдове и Белоруссии.

Модель монетизации – рекламная модель: продажа телерекламы, брендирование в эфире, продажа рекламы в ленте новостей соцсети. Новый вещатель начнет работу сразу после получения лицензии. Вещатель будет соблюдать языковые квоты и дни памяти. Аудитория соцсети с других стран не сможет влиять на рейтинг клипов в эфире телеканала. Услуги по аренде емкости будет предоставлять спутниковый оператор Eutelsat.

Отметим, 17 октября Нацсовет пролицензировал музыкальный хип-хоп интернет-телеканал Black, что входит в группу Vianet.

Напомним, 30 октября регулятор также пролицензировал новый спутниковый телеканал-двойник экс-нардепа Евгения Мураева.

Фото: pixabay

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