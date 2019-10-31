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Нацсовет пролицензировал интерактивный музыкальный телеканал  

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 606
Главная Новости Нацсовет пролицензировал интерактивный музыкальный телеканал  

Новый вещатель хочет интегрироваться со специально созданной социальной сетью, зритель может голосовать за видеоклипы с плейлиста.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 30 октября принял решение выдать спутниковую лицензию новому музыкальному телеканалу inRating (ООО «Телеканал інрейтинг тіві»). Вещатель связан с группой каналов Vianet (NIKI Kids, NIKI Junior, EU Music, 4ever Music и Black) Рудольфа Кирноса, которая была названа техническим партнером нового канала. За данное решение члены ведомства проголосовали единогласно.

Юридическое лицо телеканала основано 14 августа, в статутном фонде прописано 3,6 миллиона гривен. Компания принадлежит жителю Киева Андрею Чебанову, он же указан ее директором.  Последний представлял телеканал в Нацсовете, указав, что является владельцем компании в сфере IT-разработок.

Канал будет «первой в мире телевизионной социальной сетью», зритель сможет голосовать за клипы после регистрации в одноименной новосозданной социальной сети: «Мы создали новую социальную сеть inRating, она работает на 35 языках. Она очень многофункциональная, не имеющая аналогов в своем роде. (…) Это первая в мире телевизионная социальная сеть. Мы подготовили уникальное технологическое решение для интеграции социальной сети с телеканалом. Некоторое время мы тестируем этот продукт. Это первый в мире телевизионный проект, интегрированный с социальной сетью, представляющий возможность для аудитории, зрителей телеканала управлять контентом, влиять на темы дневных эфиров, поднимать рейтинги клипов, формировать хит-парады и тому подобное», — сообщил Андрей Чебанов.

Соцсеть разрабатывали последние три года, над продуктом работает около 40-50 человек: «Нашу сеть верифицировала компания Google как перспективный стартап. Мы попали в программу Google Credits. Это очень серьезное достижение в мире IT-разработок. Наша сеть работает во всем мире, в 50 странах Европы, Азии и СНГ прошли национальные отборы конкурсов красоты. Одна из функций сети – это платформа для голосования. В сети на сегодня больше 200 тысяч пользователей, динамика прироста очень серьезная. Мы создаем уникальный, не имеющий аналога продукт», — отметил он, добавив, что в следующем году о новой соцсети компания заявит на всех мировых конференциях как о «коробочном решении». Платформой уже интересуется в Молдове и Белоруссии.

Модель монетизации – рекламная модель: продажа телерекламы, брендирование в эфире, продажа рекламы в ленте новостей соцсети. Новый вещатель начнет работу сразу после получения лицензии. Вещатель будет соблюдать языковые квоты и дни памяти. Аудитория соцсети с других стран не сможет влиять на рейтинг клипов в эфире телеканала. Услуги по аренде емкости будет предоставлять спутниковый оператор Eutelsat.

Отметим, 17 октября Нацсовет пролицензировал музыкальный хип-хоп интернет-телеканал Black, что входит в группу Vianet.

Напомним, 30 октября регулятор также пролицензировал новый спутниковый телеканал-двойник экс-нардепа Евгения Мураева.

Фото: pixabay

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