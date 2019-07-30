Нацсовет поддержал идею всемирного русскоязычного канала

По словам члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, идея Офиса президента создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций Украины в информационной борьбе не должна касаться независимого Общественного вещателя, но ее вполне может реализовать государственный канал иновещания UA.TV.

«Что касается русского языка, то здесь я считаю, что подход, который мы использовали, абсолютно адекватный. Сегодня телеканал иновещания UA.TV, который является частью мультимедийной платформы иновещания уже, благодаря нашим разрешениям, вещает на границе с Крымом и вдоль линии разграничения», – рассказал Сергей Костинский.

UA.TV – отдельный государственный телеканал иновещания, который транслируется на европейские, арабские страны, Дальний Восток, США и Канаду.

«То есть его задание – разными языками доносить информацию про то, что происходит в Украине. Для нас особенно важно, что этот телеканал есть в Донецкой и Луганской областях, в Херсонской области на границе с Крымом», – добавил Сергей Костинский.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала абсурдными планы Офиса президента Украины создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму.

«То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для “покрытия” русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов! Безумие происходящего настолько невероятно, что история больше напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», – заявила Захарова.

Ранее «Телекритика» писала, что в команде президента анонсировали создание информационно-развлекательного телеканала для украинской аудитории как в Украине, так и за рубежом.

Фото: nv.ua