☠ Нацсовет аннулирует лицензию ТВ-провайдера, уличенного в пиратстве
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☠ Нацсовет аннулирует лицензию ТВ-провайдера, уличенного в пиратстве

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 31
Главная Новости ☠ Нацсовет аннулирует лицензию ТВ-провайдера, уличенного в пиратстве

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 24 января принял решение обратиться в суд об аннулировании лицензии программной услуги провайдера «Телесистемы Украины».

Основанием для соответствующего решения стал отказ лицензиата в проведении проверки. Мониторинг деятельности компании, проведенный 14 ноября 2018 года у одного из абонентов этого провайдера, обнаружил, что универсальная программная услуга (список обязательных телеканалов – общественные, государственные и областные вещатели) транслируется не в полном объеме (отсутствуют 10 телеканалов), а также не ретранслируются телеканалы, прописанные в приложении к лицензии.

По результатам этой проверки Нацсовет 6 декабря назначил внеплановую проверку этому лицензиату, сообщение о проведении которой отправил заказным письмом. Уполномоченный работник Нацсовета, который был направлен для осуществления проверки, 21 декабря установил отсутствие лицензиата по адресу местонахождения, указанному в лицензии (ул. Гната Хоткевича (Красногвардейская), 27), о чем было составлен акт об отказе в проведении проверки.

Во время рассмотрение вопроса 24 января глава регулятора Юрий Артеменко сообщил, что у провайдера не работает сайт, он также усомнился в его деятельности.

В прошлом году в профильных СМИ появилась информация о том, что банк «Сич» через суд добился ареста движимого имущества (телеком-оборудования) и банковских счетов «Телесистем Украины» на сумму долга 11,2 млн гривен по кредитному договору от 2013 года. Движимое имущество находится под залогом в банке.

Генеральным директором и бенефициарным владельцем провайдера является киевлянин Виктор Жолинский, провайдер предоставлял услуги в Киеве. Миноритарные пакеты компании принадлежат «Укртелекому» и компании «Мостбуд» из Днепра. Последняя принадлежит Станиславу Ляховичу, члену наблюдательного совета PEOPLEnet.

В мае прошлого года провайдер был внесен телегруппами «1+1 медиа» и StarLightMedia в черный список антипиратской инициативы «Чистое небо».

Фото: для коллажа использовано фото Getty images 482006521
Photo by Andrew Burton/Getty Images

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