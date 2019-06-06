📢 Национальный союз журналистов наградил пять медиа ко Дню журналистики

Национальный союз журналистов Украины 6 июня наградил пять медиаресурсов в связи с профессиональным праздником почетными дипломами «Акула пера».

В числе награжденных оказались ТСН, «Радио Свобода», телеканал ZIK, «Українські новини» и «Телекритика». Редакциям медиа в НСЖУ пожелали «острых зубов» и «стальных нервов».

Напомним, 29 апреля Национальный союз журналистов Украины отметил свое 60-летие. НСЖУ воплотил в жизнь множество проектов, направленных на защиту прав журналистов и СМИ. В частности, проводит ежемесячный мониторинг «Индекс физической безопасности журналистов Украины». Также неоднократно Союз становился на защиту медиа, переживших давление; оказывал помощь журналистам, работающим в зоне боевых действий, журналистам-переселенцам и тем, кто пострадал в результате аннексии Крыма и войны на Донбассе.

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