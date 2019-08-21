НАБУ закрыло уголовное дело против кинокомпании «Квартала»

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией «Киноквартал» президента Владимира Зеленского. Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос «Українських новин».

«Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО “Киноквартал” признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса», – сообщает бюро.

НАБУ открыло производство против кинокомпании Владимира Зеленского в апреле после заявления организации «Союз добровольцев». Поводом для него стал тот факт, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма «Я, ты, он, она» производства «Киноквартала». В «Союзе добровольцев» утверждают, что предоставить финансирование могли только при условии создания фильма полностью на украинском языке, но компания его не выполнила, следовательно, речь идет о растрате бюджетных средств.

Фото: «Квартал 95»