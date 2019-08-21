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НАБУ закрыло уголовное дело против кинокомпании «Квартала»

от Telekritika
От Telekritika 976
Главная Кино НАБУ закрыло уголовное дело против кинокомпании «Квартала»

НАБУ закрыло уголовное производство против компании Владимира Зеленского, не найдя признаков состава правонарушения.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией «Киноквартал» президента Владимира Зеленского. Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос «Українських новин». 

«Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО “Киноквартал” признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса», – сообщает бюро.

НАБУ открыло производство против кинокомпании Владимира Зеленского в апреле после заявления организации «Союз добровольцев». Поводом для него стал тот факт, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма «Я, ты, он, она» производства «Киноквартала». В «Союзе добровольцев» утверждают, что предоставить финансирование могли только при условии создания фильма полностью на украинском языке, но компания его не выполнила, следовательно, речь идет о растрате бюджетных средств.

Фото: «Квартал 95»

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