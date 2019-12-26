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НАБУ проводит обыски относительно продвижения бренда UkraineNOW на CNN

от Telekritika
От Telekritika 775
Главная Диджитал НАБУ проводит обыски относительно продвижения бренда UkraineNOW на CNN

Согласно версии следствия, исполнитель не разместил рекламу стоимостью 15,4 млн грн.

26 декабря НАБУ провело обыски в Министерстве информационной политики Украины и в ГП «Защита информационного пространства», подчиненному министерству. Об этом сообщил госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн гривен для продвижения Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

«По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы».

Напомним, в мае 2018-го года Кабинет министров Украины утвердил брендированный знак Украины – Ukraine Now, который критиковали в сети. В декабре того же года Мининформполитики провело тендер на продвижение бренда UkraineNOW на телеканале CNN. Изначально на рекламу выделили бюджет в 26 млн грн, но заказчик сэкономил. Таким образом, контракт с компанией CFC Consulting подписали на 15,4 млн грн. Сделка предполагала, что компания обеспечит 580 рекламных сюжетов и баннерную рекламу. Однако, согласно версии следствия, исполнитель не разместил рекламу, хотя и передал акты выполненных работ от CNN. 

Фото: Ukraine Now

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