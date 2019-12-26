НАБУ проводит обыски относительно продвижения бренда UkraineNOW на CNN

26 декабря НАБУ провело обыски в Министерстве информационной политики Украины и в ГП «Защита информационного пространства», подчиненному министерству. Об этом сообщил госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн гривен для продвижения Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

«По версии следствия, победитель тендера, компания CFC Consulting, не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы».

Напомним, в мае 2018-го года Кабинет министров Украины утвердил брендированный знак Украины – Ukraine Now, который критиковали в сети. В декабре того же года Мининформполитики провело тендер на продвижение бренда UkraineNOW на телеканале CNN. Изначально на рекламу выделили бюджет в 26 млн грн, но заказчик сэкономил. Таким образом, контракт с компанией CFC Consulting подписали на 15,4 млн грн. Сделка предполагала, что компания обеспечит 580 рекламных сюжетов и баннерную рекламу. Однако, согласно версии следствия, исполнитель не разместил рекламу, хотя и передал акты выполненных работ от CNN.

Фото: Ukraine Now

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