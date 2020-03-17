На жителя Луганщины составили протокол за распространение фейков о коронавирусе

Сотрудники полиции совместно с работниками СБУ составили протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 КУоАП (распространению ложных слухов) в отношении 34-летнего жителя города Лисичанск. Об этом сообщается на сайте МВД.

Мужчина распространял на своей странице в Facebook слухи о пандемии коронавируса COVID-19.

Протокол направлен в суд для принятия решения согласно нормам действующего законодательства.

МВД также обратилось в гражданам Украины с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться панике и придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения.

Напомним, ранее жителя Черновицкой области оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе.

Фото: unplash

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