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На телеканале «Украина» состоится премьера нового фильма «Компаньонка»

от Telekritika
От Telekritika 409
Главная Новости На телеканале «Украина» состоится премьера нового фильма «Компаньонка»

Четырехсерийная драма выйдет в эфир 27 октября.

В воскресенье, 27 октября, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Компаньонка». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета — девочка по имени Саша Орлова. Ее мама недавно умерла, а отец женился во второй раз. Девочку постоянно мучают кошмары, и отец решает найти ей компаньонку, которой становится девушка Лиза. Вскоре Саша и Лиза начинают дружить. Однако Сашу не покидают ночные видения, в которых она видит умершую мать. Лиза решает разобраться в ситуации и узнает, кто на самом деле пугает Сашу по ночам и какая опасность грозит девочке в отцовском доме.

Главные роли исполнили: Екатерина Варченко, Елизавета Козлова, Валерий Панков, Сергей Стрельников, Виктория Литвиненко.

Режиссер – Ева Стрельникова. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Александра Касперская. Производство — канал «Украина» и компания Star Media.

Фото: телеканал «Украина»

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