На телеканале «Київ» покажут документальный фильм о семьях украинских военнопленных

19 декабря в программе «СТН-Панорама» на телеканале «Київ» покажут 20-минутный документальный фильм «Когда вернется папа?» о семьях пятерых украинских военнопленных, сообщает пресс-служба канала.

Фильм снимался два года назад и готовился для показа в Германии депутатам бундесвера. Накануне демонстрации ленты должны состояться переговоры об обмене пленными по принципу «всех на всех». Поэтому на телеканале «Київ» решили напомнить еще раз о тех, кто до сих пор не вернулся домой. Кстати, четверо из пяти героев ленты еще находятся в плену.

Автор документального фильма, креативный продюсер телеканала «Київ», Евгений Лесной рассказал о съемках: «Это была одна из самых сложных моих командировок, очень измотала эмоционально. Страшно сталкиваться с горем, тем более – детским. Обычно человек старается избегать подобных тем, но здесь профессионально я должен был все эти истории, эмоции пропустить через себя. Самое страшное – спрашивать у ребенка о его пропавшем без вести отце. А если учесть, что, когда снималась лента, я сам только полтора года как переехал из России в Украину, то стыд, боль и ненависть к тем, кто лишил детей их родителей, была в середине меня».

После демонстрации «Когда вернется папа?» ведущие «СТН-Панорамы» свяжутся с семьями, героями ленты, чтобы узнать, что сегодня происходит в их жизни и есть ли новые сведения об их родных.

Напомним, что 1+1 Digital создал первый генератор украинского текста – «Джеджалик».

Фото: Телекритика

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