На «Суспільному» радио пройдет спецэфир «Випробування коронавірусом: СТОП паніка»

16 марта «UA: Українське радіо» проведет спецэфир «Випробування коронавірусом: СТОП паніка», сообщила пресс-служба

Начало в 10:00. Продолжительность прямого эфира — 2:00.

Участниками спецэфира станут представители власти, экономисты, бизнесмены и врачи. Вместе со слушателями они обсудят, какие последствия будет иметь карантин в связи с коронавирусом и готова ли Украина к эпидемии. Ведущая — Наталья Соколенко.

Видеотрансляция эфира будет доступна и на YouTube-канале «UA: Українське радіо».

Фото: pixabay

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