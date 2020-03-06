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На «Суспільному» выйдет новый спортивный проект — Press Start
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На «Суспільному» выйдет новый спортивный проект — Press Start

от Telekritika
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Гостем первого выпуска станет Ольга Харлан.

Команда «Суспільне: Спорт» представила новый YouTube -проект: Press Start, сообщает пресс-служба.

Гостья дебютного выпуска — олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Героями программы Press Start станут известные украинские спортсмены, которые будут отвечать на необычные  вопросы и расскажут веселые истории из своей жизни.

Автором рубрики стала Оксана Турчинская.

Видеоролики Press Start будут выходить каждый четверг на YouTube-канале «Суспільне: Спорт».

Напомним, 15 марта в эфире телеканала НЛО TV состоится премьера нового тревел-шоу «Суперматч».

Фото: «Суспільне»

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