На «Суспільному» выйдет новый спортивный проект — Press Start

Команда «Суспільне: Спорт» представила новый YouTube -проект: Press Start, сообщает пресс-служба.
Гостья дебютного выпуска — олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.
Героями программы Press Start станут известные украинские спортсмены, которые будут отвечать на необычные вопросы и расскажут веселые истории из своей жизни.
Автором рубрики стала Оксана Турчинская.
Видеоролики Press Start будут выходить каждый четверг на YouTube-канале «Суспільне: Спорт».
Напомним, 15 марта в эфире телеканала НЛО TV состоится премьера нового тревел-шоу «Суперматч».
Фото: «Суспільне»
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