НовостиТВ

На СТБ стартует новое ток-шоу «Таємниці ДНК»

от Telekritika
От Telekritika 978
Главная Новости На СТБ стартует новое ток-шоу «Таємниці ДНК»

Премьера состоится 5 ноября.

5 ноября на СТБ стартует новое ток-шоу «Таємниці ДНК». Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Герои данного проекта будут выяснять правду с помощью теста ДНК: доказывать отцовство, находить биологических родителей, сестер или братьев. Каждый выпуск будет сопровождаться историей о том, что руководит героем и как он жил до прихода в студию.

Вместе с телеведущей Татьяной Высоцкой разбирать каждую ситуацию будут эксперты: психолог, физиогномист, генетик, юрист и/или другие специалисты. В конце программы ведущая вскроет конверт с результатом теста ДНК, который даст ответ на важный для участников вопрос. Программа будет выходить по вторникам в 19.00.

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Netflix и Amazon становятся более популярными в Британии,...

18.07.2018

Брутальный и реалистичный: завтра выйдет продолжение израильского телехита...

23.05.2018

Мэрайю Кэри снова троллят в сети

11.05.2018

Украинский фильм покажут на фестивале в Карловых Варах

28.05.2019

Российские коммунисты отправили фильм с Владимиром Зеленским на...

25.02.2016

? Телерейтинги: «Королева юмора», новые сериалы на «Украине»...

12.12.2018

Instagram планирует подвинуть YouTube с трона короля видеохостингов

21.06.2018

«1+1» покажет на майские премьеры украинских фильмов

26.04.2019

В Кропивницком горсовет обеспечит малоимущих тюнерами Т2

15.02.2019

Facebook находится под уголовным расследованием за слив данных

14.03.2019