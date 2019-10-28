5 ноября на СТБ стартует новое ток-шоу «Таємниці ДНК». Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Герои данного проекта будут выяснять правду с помощью теста ДНК: доказывать отцовство, находить биологических родителей, сестер или братьев. Каждый выпуск будет сопровождаться историей о том, что руководит героем и как он жил до прихода в студию.

Вместе с телеведущей Татьяной Высоцкой разбирать каждую ситуацию будут эксперты: психолог, физиогномист, генетик, юрист и/или другие специалисты. В конце программы ведущая вскроет конверт с результатом теста ДНК, который даст ответ на важный для участников вопрос. Программа будет выходить по вторникам в 19.00.

Фото: СТБ

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