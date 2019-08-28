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Неизвестные напали на журналистов «112 Украина»

от Telekritika
От Telekritika 737
Главная Новости Неизвестные напали на журналистов «112 Украина»

В Харьковской области неизвестные напали на журналистов телеканала «112 Украина», которые снимали незаконную вырубку леса

Неизвестные напали на журналистов канала «112 Украина», снимавших сюжет о хищении леса в поселке Золочев Харьковской области. Они заблокировали машину съемочной группы и пробили колеса, угрожая расправой. Об этом инциденте сообщает сайт телеканала.

На вызов журналиста на место событий приехала полиция. На сайте канала сказано, что полиция на вызов приехала, «однако вмешиваться не стала — полицейские наблюдают в стороне».  Также съемочная группа вызвала спецподразделение КОРД.

Журналист Олег Решетняк вышел в эфир, где рассказал о происходящем. Во время включения незивестные отобрали у журналиста камеру, сообщает канал.

«Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. Сейчас, по нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Они требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина на европейских номерах, перекрыла дорогу, колеса спустили», – рассказал журналист.

По информации «112 Украина», Олега Решетняка побили. Ему вызвали скорую помощь.

Пресс-служба канала сообщила «Телекритике», что пострадавшему журналисту была оказана медпомощь: «Жизни съемочной группы ничего не угрожает. Олег с синяками уже в эфире рассказывает о нападении».

«112 Украина» потребовала от правоохранительных органов немедленно вмешаться в ситуацию. Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на съемочную группу канала. Об этом сообщил начальник Золочевского райотдела полиции Сергей Човпан. «Принято решение о внесении в ЕРДР сведений о препятствовании профессиональной деятельности журналистов, ч. 3, устанавливаются все участники этого мероприятия и будут приняты все необходимые действия для привлечения к ответственности», — заявил Човпан. По его словам, сейчас все сотрудники находятся на этом предприятии, проводят мероприятия по задержанию и опрашивают участников инцидента.

Ранее во время рабочего визита в Харьков 17 июля Владимир Зеленский говорил о проблеме вырубки лесов в Харьковской области и настаивал на немедленном ее решении.

Фото:  112.ua

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