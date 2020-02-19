На «Новом» стартует пятый сезон «СуперИнтуиции»

26 февраля на Новом канале стартует пятый сезон шоу «СуперИнтуиция», сообщает пресс-служба.

В пятом сезоне «СуперИнтуции» будет больше знаменитостей: Тина Кароль, Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов и другие. И, конечно, будет много юмора и сюрпризов.

Новинкой пятого сезона стала «Подсказка на ощупь», когда один из незнакомцев с самого начала игры скрыт огромной коробкой с отверстиями – видна только его голова. Внутри коробки – не только сам незнакомец, но и подсказки его категории – реквизит или элементы костюма. Если игрок выбирает этого незнакомца, то может ощупать его через дырку в коробке. И потом попытаться отгадать, за какой категорией он скрывается.

Не обойдется и без спецвыпусков, где места незнакомцев займут пары близнецов и звезды украинского шоу-бизнеса.

Ведущим шоу будет Сергей Притула.

Напомним: ранее стало известно, что Новый сезон «Кто против блондинок?» стартует 4 февраля.

Фото: Новый канал

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