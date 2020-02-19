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На «Новом» стартует пятый сезон «СуперИнтуиции»

от Telekritika
От Telekritika 405
Главная Новости На «Новом» стартует пятый сезон «СуперИнтуиции»

Премьера состоится 26 февраля.

26 февраля на Новом канале стартует пятый сезон шоу «СуперИнтуиция», сообщает пресс-служба.

В пятом сезоне «СуперИнтуции» будет больше знаменитостей: Тина Кароль, Настя Каменских, Олег Винник, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов и другие. И, конечно, будет много юмора и сюрпризов.

Новинкой пятого сезона стала «Подсказка на ощупь», когда один из незнакомцев с самого начала игры скрыт огромной коробкой с отверстиями – видна только его голова. Внутри коробки – не только сам незнакомец, но и подсказки его категории – реквизит или элементы костюма. Если игрок выбирает этого незнакомца, то может ощупать его через дырку в коробке. И потом попытаться отгадать, за какой категорией он скрывается.

Не обойдется и без спецвыпусков, где места незнакомцев займут пары близнецов и звезды украинского шоу-бизнеса.

Ведущим шоу будет Сергей Притула.

Напомним: ранее стало известно, что Новый сезон «Кто против блондинок?» стартует 4 февраля.

Фото: Новый канал

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