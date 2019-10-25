На ливанском телевидении обидели украинок

В Ливане на местном телеканале OTV в утренних новостях журналисты, рассказывая о масштабных антиправительственных протестах, произнесли некорректную шутку относительно украинских женщин. После того, как посольство Украины в Ливане направило ноту протеста из-за инцидента, телеканал извинился.

Ведущие утреннего шоу на ливанском OTV иронизировали в адрес участников митинга. Они заявили, что «каждый муж может оставить своих жен дома» и не брать их на митинги, «потому что в акциях участвуют украинки». Шутку озвучил ведущий Абду Эль Хелу, эфир с ним вела коллега Скарлет Хаддад.

После того как сюжет вышел в эфир, посольство Украины опубликовало ноту протеста и призвало руководство канала извиниться, а также принять меры в отношении ведущих. «Посольство Украины в Ливанской Республике высоко уважает демократические стандарты и свободу выражения мнений в ливанских средствах массовой информации. Мы высоко оцениваем профессиональную работу ливанских журналистов, в том числе телеканала OTV. Однако посольство Украины в Ливанской Республике и украинское сообщество в Ливане возмущены комментариями ведущих в адрес украинских женщин», — говорится в заявлении, подписанном послом Украины в Ливане Игорем Осташем.

Дипломаты назвали заявления ведущих «неприемлемыми» и призвали руководство канала дать правовую оценку ситуации.

На следующий день руководитель телеканала написал письмо с извинениями в украинское посольство. В нем – оправдание, мол, ведущие не выражали собственную позицию, а просто зачитали в эфире шутку из соцсетей. На канале ОТV сообщили, что со всем уважением и благодарностью относятся к Украине и ее народу, канал абсолютно отвергает любые обиды ее граждан.

Телеканал OTV симпатизирует властям Ливана. Он с иронией освещает масштабные протесты и всячески высмеивают их. Украинское сообщество Ливана, как и многие представители других национальностей, присоединилось к масштабным акциям.

Отметим, антиправительственные протесты начались в ливанской столице, Бейруте, 17 октября. За короткий промежуток времени они переросли в национальную забастовку. Причина протестов: налоговое нововведение коалиционного правительства Саада Харири. Власть решила ввести дополнительную пошлину в размере 6 долларов в месяц на приложение WhatsApp. До этого, в сентябре, правительство Ливана сократило соцвыплаты и пенсии госслужащим и военным, чтобы избежать дефолта. После того, как люди вышли на протесты, правительство сразу же отменило налог на WhatsApp. Сейчас в Бейруте закрыты банки, университеты, школы и крупные сетевые магазины, а улицы патрулируют военные.

На фото мечеть Аль-Амин в Бейруте, pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!