На канале «Украина» состоится премьера детектива «Консультант»

13 апреля на телеканале «Украина» состоится премьера детективной мелодрамы «Консультант». 16-серийный фильм является совместным проектом Star Media и канала «Украина», сообщает пресс-служба.

В центре сюжета — криминалист Борис Крылов, который, используя оригинальные и порой парадоксальные методы работы, раскрывает самые запутанные преступления. Однако настоящим испытанием для него становится расследование гибели собственного отца. Официальная версия – обычная авария, водитель грузовика уснул за рулем, но Крылов уверен, что произошло хорошо спланированное убийство.

Главную роль сыграл Алексей Морозов, известный по сериалу «Спецы». Также в фильме снялись: Алина Сергеева, Павел Вишняков, Елизар Назаренко, Алексей Нагрудный, Дмитрий Соловьев, Артур Логай, Анна Арефьева, Олеся Жураковская, Игорь Портянко, Павел Харланчук и другие.

Режиссер — Олег Туранский. Оператор-постановщик – Александр Гребенников. Продюсеры: Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Алексей Терентьев, Влад Ряшин.

Напомним: ранее стало известно, что на канале «Украина» стартует сериал «Отважные».

Фото: телеканал «Украина»

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