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На канале «Украина» состоится премьера фильма «Немая»

от Telekritika
От Telekritika 206
Главная Новости На канале «Украина» состоится премьера фильма «Немая»

Первая серия выйдет в эфир 17 ноября.

В воскресенье, 17 ноября, на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Немая», сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета – непростые взаимоотношения между отцом и дочерью, которая из-за сильной эмоциональной травмы перестала разговаривать. Главному герою предстоит отыскать баланс между работой и семьей, а также узнать, почему в последнее время в городе участились самоубийства подростков.

По словам юной актрисы Анны Ивановой, которая воплотила роль Вики, чтобы подготовиться к съемкам, она целый день не разговаривала: « За день до съемок я полностью отказалась от любых разговоров, чтобы прочувствовать на себе «немой» мир. Это тяжело. Реакция была разная – от непонимания до злости. Люди не готовы принимать людей, непохожих на них. Только сильные могут замолчать, отвергая весь мир».

Также в фильме снялись: Прохор Дубравин, Анна Кузина, Людмила Загорская и другие.

Режиссер-постановщик – Тарас Дударь. Операторы-постановщики – Алексей Цвелодуб, Сергей Граблев. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Производством картины по заказу канала «Украина» занималась компания Mamas Film Production.

Фото: телеканал «Украина» 

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