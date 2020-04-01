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На канале «Интер» стартует 2 сезон «Шесть соток»
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На канале «Интер» стартует 2 сезон «Шесть соток»

от Telekritika
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Ведущий проекта Дмитрий Чистяков. 

В субботу, 11 апреля, в 08:00 на телеканале «Интер» – премьера второго сезона проекта «Шесть соток». Об этом сообщает пресс-служба канала «Интер».

Ведущий проекта — Дмитрий Чистяков. В программе эксперты в различных областях поделятся советами, которые помогут воплотить в реальность все ваши задумки. Строители, садоводы и ландшафтные дизайнеры расскажут, как разместить все желаемые объекты на небольшом участке и добиться максимальных результатов при минимальных усилиях. 

Напомним, 29 марта на «Интере» стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка. Безумные выходные».

Фото: канал «Интер»

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