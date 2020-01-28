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На итальянском канале Украину назвали «малая Россия», посольство требует исправления
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На итальянском канале Украину назвали «малая Россия», посольство требует исправления

от Telekritika
Telekritika 479

Посольство требует от канала «откорректировать» свои действия.

Посольство Украины в Италии требует от итальянского общественного вещателя RAI «откорректировать» свои действия в связи с высказываниями ведущего шоу L’Eredita, который заявил, что «малая Россия – второе название Украины». Об этом сообщает «Европейская правда».

«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу L’Eredita на телеканале RAI (26 января), что «малая Россия это второе название Украины», до ведома руководства телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия», отметили дипломаты на странице в Facebook.

«Учитывая то, что до сих пор от канала RAI не было получено никакого ответа, принято решение сделать такие дипломатические шаги публичными и выложить письмо на официальной странице посольства», говорится в заявлении.

В обнародованном тексте письма посол Евгений Перелыгин объяснил происхождение термина «Малороссия» и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая борется с российской агрессией.

Как ранее сообщал сайт Lb.ua, озвучивая ответ на финальное задание шоу L`Eredita на канале RAI, ведущий Флавио Инсинье связал слова «Россия» и «малый» и объяснил эту связь тем, что «Малая Россия второе название Украины».

Участнику этой передачи, вышедшему в финальный раунд, предлагают сыграть в «Гильотину». Ему поочередно показывают пять пар слов, среди которых нужно угадать правильное то, которое вписывается в смысловой ряд с «правильными» словами из других пар. После того, как все пять слов выстроятся в ряд, игрок должен написать слово, которое их объединяет. В финале игры, которая состоялась 26 января, сложился ряд «звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада». Как оказалось, по мнению авторов программы, игрок должен был написать слово «маленький». Игрок не угадал. Он выбрал слово «любовь».

Фото: RAI

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